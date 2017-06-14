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أزمة في رعاية الجبلاية.. الشركات الثلاثة تشكو تعنت الجبلاية

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أزمة في رعاية الجبلاية.. الشركات الثلاثة تشكو تعنت الجبلاية أزمة في رعاية الجبلاية.. الشركات الثلاثة تشكو تعنت الجبلاية

التحرير

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نشبت أزمة عنيفة بين مندوبي شركات بريزنتيشن سبورت والأهرام والأخبار، وبين مسئولي مجلس إدارة اتحاد الكرة المفوضين لإدارة مزايدة رعاية اتحاد الكرة. 

بعد التصريحات التي نشرها كرم كردي عضو المجلس بشأن إعادة مزايدة الرعاية مرة أخرى لعدم الوصول إلى الرقم المطلوب.

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وأعلن كرم كردي إلغاء المزايدة وإعادتها مرة أخرى بحجة أن الرقم المطلوب كحد أدنى هو 450 مليون جنيه لمدة خمس سنوات في حين أن شركة بريزنتيشن تقدمت بعرض بقيمة 366 مليونا والأخبار بقيمة 360 مليونا فيما توقف عرض الأهرام عند 355 مليون جنيه.

واعترضت الشركات الثلاثة على اللجنة خاصة وأن شرط الـ450 مليون جنيه غير مدرج في كراسة الشروط من البداية حتى يتم إيقاف المزايدة وإعادتها مرة أخرى وأنه من المخالفة للقانون هذا الأمر، حيث اشتكت الشركات الثلاثة لمندوب الجهة الإدارية الذي حضر جلسة المزايدة لإثبات حقوقهم مع تحمل اتحاد الكرة للمسئولية القانونية والتعويض عن الضرر الذي أصاب الشركات المتنافسة.

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التحرير

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