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وزيرة التخطيط: عرض خطة "تكامل البنية المعلوماتية" على اجتماع الحكومة
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الخميس 15 يونيو 2017 01:00 مساءً
مصراوي ينشر قائمة بـ 102 نائب قالوا "لا" لسعودية تيران وصنافير
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الخميس 15 يونيو 2017 01:00 مساءً
الحملة الشعبية للدفاع عن الأرض تجتمع اليوم لبحث المشاركة في تظاهرات الغد
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الخميس 15 يونيو 2017 01:00 مساءً
وزير القوى العاملة يدعو المصريين في الخارج لإقامة مشروعات في مصر
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الخميس 15 يونيو 2017 01:00 مساءً
قائمة أولية بأسماء 156 نائبا صوتوا بالموافقة على اتفاقية تيران وصنافير
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الخميس 15 يونيو 2017 01:00 مساءً
وفد من "القومي للبحار" يزور مشروع "بركة غليون" للاستزراع السمكي
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الخميس 15 يونيو 2017 01:00 مساءً
«سخر من وزنها وزواجها 10 مرات».. 6 مشاهد من حلقة «سهير رمزي» مع «رامز»
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الخميس 15 يونيو 2017 12:59 مساءً
درست الإسلام وغيرت مذهبها للانفصال عن زوجها.. معلومات مثيرة عن «هالة صدقي»
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الخميس 15 يونيو 2017 12:59 مساءً
الفيفا والكاف يهنئان «صلاح» بعيد ميلاده الـ25
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الخميس 15 يونيو 2017 12:59 مساءً
اليوم.. اختبار أخير لـ«متعب» لتحديد موقفه من مواجهة سموحة
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الخميس 15 يونيو 2017 12:59 مساءً
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مطبخ الهوانم - حلقة 19 رمضان ضيفة الحلقة ريهام شاكر مع نهى عبد العزيز - حلقة الأربعاء 14-6-2017
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DMC
الأربعاء 14 يونيو 2017 06:45 مساءً
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