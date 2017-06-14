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الشرطة البريطانية: ارتفاع عدد ضحايا حريق لندن إلى 12 شخصا

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الشرطة البريطانية: ارتفاع عدد ضحايا حريق لندن إلى 12 شخصا

06:25 م الأربعاء 14 يونيو 2017

الشرطة البريطانية: ارتفاع عدد ضحايا حريق لندن إلى 12 شخصا

الشرطة البريطانية

لندن (د ب أ)
ارتفع عدد ضحايا الحريق، الذي شب اليوم الأربعاء، في أحد الأبراج السكنية وسط العاصمة البريطانية لندن إلى 12 شخصا وذلك حسبما أعلنت الشرطة اليوم بعد أن كان الحديث في البداية عن وفاة 6 أشخاص فقط.

كما أكد متحدث باسم الشرطة أنه لا يستبعد ارتفاع أعداد الضحايا.

ونقل 79 مصابا حتى الآن للمستشفيات.

وقالت الشرطة إن عمليات الإنقاذ ستستمر عدة أيام.

ولم يعرف سبب الحريق حتى الآن.

قال عمدة لندن صادق خان إنه يتوقع " الكثير من الأسئلة "حول سبب اندلاع حريق في مبنى بغرب لندن في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، حيث قال شهود عيان إن الحريق امتد سريعا في أنحاء المبنى المؤلف من 24 طابقا.

وأضاف خان في بيان "سوف يكون هناك الكثير من الأسئلة خلال الأيام المقبلة حول سبب هذه المأساة، وأريد أن أطمئن مواطني لندن أنهم سوف يحصلون على أجوبة".

وأوضح "قلبي مع كل المتضررين من هذا الحادث" مضيفا "أعرب عن حزني لتأكيد أننا الآن نعلم أن هناك قتلى وأكثر من 50 مصابا تم نقلهم للمستشفى".

وقال خان "خدمات الإطفاء تتعامل مع الموقف الذي يتغير بسرعة، وهذه الأعداد مرشحة للزيادة.

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