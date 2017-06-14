شركة بناء تدافع عن تجديدها لبرج لندن بعد احتراقه

لندن (د ب أ)

دافعت شركة بناء، قامت بتجديد مبنى برج جرينفيل في لندن الذى اجتاحته النيران اليوم الاربعاء، عن عملها بعد ان أثار السكان مخاوف حيال كون الكسوة الجديدة سمحت للنيران بالانتشار عبر المبنى.

وقالت مجموعة ريدون في بيان صدر عنها اليوم الاربعاء "شعرنا بالصدمة بعد معرفتنا بالحريق المدمر في برج جرينفيل، تعاطفنا مع كل هؤلاء الذين تأثروا بالحادث هم وأسرهم وأقاربهم واصدقائهم".

وأكدت ريدون أنها أكملت تجديد البرج في منتصف عام 2016 لصالح منظمة كنسينجتون وتشيلسي لإدارة المستأجر نيابة عن السلطة المحلية والمقاطعة الملكية في كنسينجتون وتشيلسي.

وقالت الشركة، التي تتخذ من مقاطعة ساسكس مقرا لها جنوب لندن، إن عملها "استوفى كل هو مطلوب من معايير مراقبة المباني والتعامل مع الحرائق ومعايير الصحة والسلامة".

واضافت الشركة في البيان "اننا سنتعاون مع السلطات المعنية وخدمات الطوارئ، ونؤيد تماما تحقيقاتها في أسباب الحريق في الوقت المناسب".