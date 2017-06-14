شاب يقتل والده في مشاجرة بالبحيرة
شاب يقتل والده في مشاجرة بالبحيرة
06:10 م الأربعاء 14 يونيو 2017
ارشيفية
البحيرة – أحمد نصرة:
قتل شاب، والده بعد أن ضربه بآلة حادة على رأسه لفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة، في واقعة مؤسفة، اليوم الأربعاء، شهدتها قرية نكلا العنب التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.
وأُبلغ مستشفى إيتاي البارود العام بوصول "توفيق. م. ت"، 63 عامًا، عامل، وشهرته "شكوكو"، مقيم بقرية نكلا العنب، جثة هامدة، ويوجد بها إصابات في الوجه والرأس.
وبسؤال نجل المجني عليه "ع. م. ت"، أفاد بأن وراء ارتكاب الواقعة شقيقه "م. ت"، وعلل ذلك بمرضه النفسي ووجود خلافات متكررة بين شقيقه ووالده نشب على إثرها خلاف، صباح اليوم الأربعاء، فوجه المتهم ضربة قوية بآلة حادة على رأس المجني عليه؛ ما أدى لإصابته بجرح قطعي، وتوفي متأثرًا بإصابته.
جرى ضبط المتهم، وتحرّر المحضر رقم " 6979 " إداري 2017 إيتاي البارود، وتولت النيابة التحقيقات.
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