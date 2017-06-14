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الداخلية تدفع بـ1200 شرطي لتأمين محيط "الصحفيين والمحامين"

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مصراوي Masrawy

الداخلية تدفع بـ1200 شرطي لتأمين محيط "الصحفيين والمحامين"

06:11 م الأربعاء 14 يونيو 2017

كتب – فتحي سليمان وعلاء عمران:

قال مصدر مسئول بمديرية أمن القاهرة، إن وزارة الداخلية دفعت بـ1200 شرطي بمحيط نقابتي الصحفيين والمحامين ونادي القضاة تحسباً لوقوع أية تظاهرات بعد إقرار البرلمان اتفاقية تيران وصنافير.

وأضاف المصدر: القوات فرضت كردوناً أمنياً، وكثف رجال المرور تواجدهم بالشوارع الرئيسية لفك التكدسات، ومنعت قوات الأمن مرور المواطنين بشارع عبدالخالق ثروت من شارع رمسيس، وسمحت فقط بالمرور لحاملى كارنيهات عضوية نقابة الصحفيين فقط، كما نشرت عناصر سرية في المناطق المحيطة لرصد أى عناصر تحرض على التجمهر والتظاهر.

كانت مناوشات وقعت أمس بين قوات الأمن، وصحفيين تظاهروا على سلم النقابة، وأجبرتهم القوات على الدخول إلى مقر النقابة، وألقت القبض على ثمانية منهم.

وحجزتهم النيابة العامة لصباح الغد لحين ورود التحريات، ووجهت لهم 5 اتهامات هي: التظاهر دون تصريح ما يخل بالأمن العام، والتجمهر، واستعراض القوة، وإهانة رئيس الجمهورية، والجهر بالصياح في طريق عام.

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