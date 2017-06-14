خالد علي: قضية تيران وصنافير لم تنته
خالد علي: قضية تيران وصنافير لم تنته
06:08 م الأربعاء 14 يونيو 2017
المحامي الحقوقي خالد علي
كتب - محمود السعيد:
قال المحامي الحقوقي خالد علي إن قضية تيران وصنافير لم تنته بالنسبة له وللرافضين لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية التي تتضمن نقل مصر تبيعة الجزيرتين إلى السعودية.
ووافق البرلمان اليوم على الاتفاقية المثيرة للجدل، وأحالها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للتصديق عليها ومن ثم نشرها في الجريدة الرسمية لتدخل حيز التنفيذ.
وأضاف علي على صفحته على فيسبوك الأربعاء أن "المحكمة استمرت قرابة عشرة أشهر تبحث وتمحص أوراق القضية وتستمع للمحامين وللحكومة على قدم المساواة عبر أكثر من عشرين مستشار وقاضي، ثم أصدرت حكمها (باسم الشعب) بمصرية الجزر."
وقضت المحكمة الإدارية العليا، أعلى محكمة مختصة في مصر، في يناير الماضي بتأييد حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
وقال علي إن "مجلس النواب في 3 أيام فقط، استمع لصوته وصوت حكومته، ثم مرّر اتفاقية "تيران وصنافير."
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