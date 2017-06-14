أخبار عاجلة

وزيرة التخطيط: عرض خطة "تكامل البنية المعلوماتية" على اجتماع الحكومة -
مصراوي ينشر قائمة بـ 102 نائب قالوا "لا" لسعودية تيران وصنافير -
الحملة الشعبية للدفاع عن الأرض تجتمع اليوم لبحث المشاركة في تظاهرات الغد -
وزير القوى العاملة يدعو المصريين في الخارج لإقامة مشروعات في مصر -
قائمة أولية بأسماء 156 نائبا صوتوا بالموافقة على اتفاقية تيران وصنافير -
وفد من "القومي للبحار" يزور مشروع "بركة غليون" للاستزراع السمكي -
«سخر من وزنها وزواجها 10 مرات».. 6 مشاهد من حلقة «سهير رمزي» مع «رامز» -
درست الإسلام وغيرت مذهبها للانفصال عن زوجها.. معلومات مثيرة عن «هالة صدقي» -
الفيفا والكاف يهنئان «صلاح» بعيد ميلاده الـ25 -
اليوم.. اختبار أخير لـ«متعب» لتحديد موقفه من مواجهة سموحة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

خالد علي: قضية تيران وصنافير لم تنته

Google+ Print

مصراوي Masrawy

خالد علي: قضية تيران وصنافير لم تنته

06:08 م الأربعاء 14 يونيو 2017

خالد علي: قضية تيران وصنافير لم تنته

المحامي الحقوقي خالد علي

كتب - محمود السعيد:

قال المحامي الحقوقي خالد علي إن قضية تيران وصنافير لم تنته بالنسبة له وللرافضين لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين والسعودية التي تتضمن نقل مصر تبيعة الجزيرتين إلى .

ووافق البرلمان اليوم على الاتفاقية المثيرة للجدل، وأحالها إلى الرئيس عبد الفتاح للتصديق عليها ومن ثم نشرها في الجريدة الرسمية لتدخل حيز التنفيذ.

وأضاف علي على صفحته على فيسبوك الأربعاء أن "المحكمة استمرت قرابة عشرة أشهر تبحث وتمحص أوراق القضية وتستمع للمحامين وللحكومة على قدم المساواة عبر أكثر من عشرين مستشار وقاضي، ثم أصدرت حكمها (باسم الشعب) بمصرية الجزر."

وقضت المحكمة الإدارية العليا، أعلى محكمة مختصة في مصر، في يناير الماضي بتأييد حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وقال علي إن "مجلس النواب في 3 أيام فقط، استمع لصوته وصوت حكومته، ثم مرّر اتفاقية "تيران وصنافير."

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تكتل

    تكتل "25-30": كل الخيارات مطروحة بما فيها الاستقالة من البرلمان

    أخبار

  • "25 - 30": "هنولع" في نفسنا إذا لم تعلن قائمة بأسماء النواب الرافضين

    أخبار
  • وكيل

    وكيل "ثقافة وإعلام البرلمان" تدخل في نوبة بكاء بعد إقرار "تيران وصنافير"

    أخبار
  • النواب المعارضون لإقرار

    النواب المعارضون لإقرار "تيران وصنافير" يعقدون مؤتمرًا صحفيًا بعد قليل

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • خبير أرصاد: موجة حر جديدة الخميس المقبل

    خبير أرصاد: موجة حر جديدة الخميس المقبلأخبار

  • بالصور- لليوم الـ13.. استمرار هدم

    بالصور- لليوم الـ13.. استمرار هدم "عقار الأزاريطة المائل".. والنيابةأخبار

  • مرتضى منصور يحذر أيمن حفني من كذبة خلال اجتماعه معه

    يحذر أيمن حفني من كذبة خلال اجتماعه معهرياضة

  • العرب اليوم: استقالة سفيرة واشنطن لدى الدوحة ومحاولة روسية للوساطة في الأزمة

    العرب اليوم: استقالة سفيرة واشنطن لدى الدوحة ومحاولة روسية للوساطةأخبار

  • صيف ناري بالزمالك.. صفقة إفريقية ثالثة في الطريق

    صيف ناري بالزمالك.. صفقة إفريقية ثالثة في الطريقرياضة

  • بعد 30 دقيقة..

    بعد 30 دقيقة.. "الأمن القومي" توافق على "تيران وصنافير سعودية"أخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصراوي ينشر قائمة بـ 102 نائب قالوا "لا" لسعودية تيران وصنافير

مصراوي ينشر قائمة بـ 102 نائب قالوا "لا" لسعودية تيران وصنافير

وزير القوى العاملة يدعو المصريين في الخارج لإقامة مشروعات في مصر

وزير القوى العاملة يدعو المصريين في الخارج لإقامة مشروعات في مصر

الأخبار - هيئة مفوضي الدستورية: أحكام الإدارية ببطلاق إتفاق تعيين الحدود مع السعودية صحيحة ونافذة

الأخبار - هيئة مفوضي الدستورية: أحكام الإدارية ببطلاق إتفاق تعيين الحدود مع السعودية صحيحة ونافذة

مصر تبدأ تنفيذ أضخم محطة لتوليد الكهرباء بالشرق الأوسط بتكلفة 2.7 مليار دولار

مصر تبدأ تنفيذ أضخم محطة لتوليد الكهرباء بالشرق الأوسط بتكلفة 2.7 مليار دولار