تونس تطلب من فرنسا تسليمها أحد أقارب بن علي
تونس تطلب من فرنسا تسليمها أحد أقارب بن علي
06:17 م الأربعاء 14 يونيو 2017
تونس
تونس (د ب أ)
أعلنت السلطات التونسية اليوم الأربعاء أنها ستطالب فرنسا تسليمها أحد المقربين من عائلة الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
كانت السلطات الفرنسية أعلنت اليوم عن إيقاف المنصف الماطري، وهو والد صخر الماطري، صهر الرئيس السابق، واللاجئ في جزر سيشل.
وتم إيقاف المنصف في العاشر من الشهر الجاري في ميناء مرسيليا بناء على مذكرة توقيف دولية أصدرتها بحقه تونس بعد أشهر قليلة من سقوط حكم بن علي في 2011.
وقالت وزارة العدل التونسية اليوم في بيان لها إنها تلقت إشعارا بإيقاف المنصف بن محمد حفيز الماطري بفرنسا.
وأوضحت أنه "وباعتباره موضوع مجموعة من بطاقات الجلب في عدد من القضايا، فإن المصالح المختصة بوزارة العدل، بصدد استكمال إجراءات طلب التسليم في شأنه".
ويخضع الماطري الآن لقيد المراقبة القضائية في فرنسا لحين اتمام إجراءات التسليم. ويواجه الموقوف اتهامات ترتبط بفساد مالي واستغلال النفوذ.
ولجأ بن علي وعائلته إلى المملكة السعودية بعد تصاعد الاحتجاجات ضد حكمه يوم 14 يناير عام 2011 يوم سقوط النظام.
ولجأ صهره صخر الماطري، وهو رجل أعمال ملاحق في قضايا فساد، إلى قطر قبيل سقوط النظام، ومن ثم طلب اللجوء في جزر سيشل منذ 2013.
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