إف بي آي: من السابق لأوانه التعليق على دافع اطلاق النار على المشرعين
إف بي آي: من السابق لأوانه التعليق على دافع اطلاق النار على المشرعين
06:16 م الأربعاء 14 يونيو 2017
إف بي آي
الإسكندرية، فيرجينيا (د ب أ)
قال مكتب التحقيقات الاتحادي إنه من السابق لأوانه التعليق على الدافع المحتمل للمسلح الذي اطلق النار على المشرعين، وما اذا كان تم استهدافهم تحديدا.
وقال وكيل مكتب التحقيقات الاتحادي تيم سلاتر إن السلطات تستكشف كل السبل الممكنة، ومن السابق لأوانه في التحقيق أن نكشف عن اى اتجاه.
وتولى مكتب التحقيقات الاتحادي مسؤولية التحقيق في الحادث من الشرطة المحلية بسبب اصابة أحد اعضاء الكونجرس جراء الحادث.
وكان نواب بالكونجرس يتدربون من اجل خوض مباراة "بيسبول" خيرية عندما اطلق مسلح النار عليهم ما ادى الى اصابة السيناتور الجمهوري ستيف سكاليس، زعيم الأغلبية في الكونجرس الأمريكي، في فخده، حيث خضع لعملية جراحية .
وقال الرئيس الامريكي دونالد ترامب ان منفذ الهجوم مات.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
الكونجرس الأمريكي يقر 3ر1 مليار دولار مساعدات أساسية للأردن لعام 2017
-
البيت الأبيض يسعى لتخطي فضيحة روسيا
-
شهادة مرتقبة لمدير "إف بي آي" السابق حول تعاملاته مع ترامب
-
البيت الأبيض: ترامب لن يمنع المدير السابق لـ"إف بي آي" من الإدلاء
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
طارق نجيدة: سنطعن أمام "الإداري" فور نشر "تيران وصنافير" بالجريدةأخبار
-
مهاجم الزمالك الجديد يحصل على مقدم تعاقده.. وترقب موقف الثنائي الإفريقيرياضة
-
السيسي يصدر قرارًا بتعديل بعض الأحكام المنظمة لإدارة البورصةأخبار
-
طائرة "مصر للطيران" الجديدة تصل القاهرة اليومأخبار
-
صيف ناري بالزمالك.. صفقة إفريقية ثالثة في الطريقرياضة
-
أحمد شفيق يطالب باستفتاء شعبي حول تيران وصنافيرأخبار