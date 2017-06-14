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إف بي آي: من السابق لأوانه التعليق على دافع اطلاق النار على المشرعين

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مصراوي Masrawy

إف بي آي: من السابق لأوانه التعليق على دافع اطلاق النار على المشرعين

06:16 م الأربعاء 14 يونيو 2017

إف بي آي: من السابق لأوانه التعليق على دافع اطلاق النار على المشرعين

إف بي آي

الإسكندرية، فيرجينيا (د ب أ)

قال مكتب التحقيقات الاتحادي إنه من السابق لأوانه التعليق على الدافع المحتمل للمسلح الذي اطلق النار على المشرعين، وما اذا كان تم استهدافهم تحديدا.

وقال وكيل مكتب التحقيقات الاتحادي تيم سلاتر إن السلطات تستكشف كل السبل الممكنة، ومن السابق لأوانه في التحقيق أن نكشف عن اى اتجاه.

وتولى مكتب التحقيقات الاتحادي مسؤولية التحقيق في الحادث من الشرطة المحلية بسبب اصابة أحد اعضاء الكونجرس جراء الحادث.

وكان نواب بالكونجرس يتدربون من اجل خوض مباراة "بيسبول" خيرية عندما اطلق مسلح النار عليهم ما ادى الى اصابة السيناتور الجمهوري ستيف سكاليس، زعيم الأغلبية في الكونجرس الأمريكي، في فخده، حيث خضع لعملية جراحية .

وقال الرئيس الامريكي دونالد ان منفذ الهجوم مات.

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