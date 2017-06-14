استقالة وزير الخارجية السويسري

برن (د ب أ)

أعلن البرلمان السويسري اليوم الأربعاء عن استقالة وزير الخارجية ديديه بوركهالتر من منصبه بعد 30 عاما من العمل في السياسة وثمانية أعوام في الحكومة السويسرية.

وتلا يورج شتال، رئيس البرلمان خطاب الاستقالة الذي جاء فيه اعتزام السياسي الليبرالي ترك منصبه نهاية أكتوبر المقبل، وذكر أنه يعتزم بدء فصل جديد، لكن الدبلوماسي الحائز على ماجيستر في الاقتصاد لفت إلى أنه لا يعرف بعد ماذا ستكون الخطوة التالية، وتابع أنه لن يكشف عن طبيعة هذه الخطوة على نطاق واسع.

يذكر أن بوركهالتر، 57 عاما، أب لثلاثة أولاد وينحدر من مدينة نيوشاتل غربي سويسرا، ومشهور بنهجه العملي والحذر في صياغة تصريحاته والتحفظ في الظهور العلني، فيما يتهمه منتقدون بافتقاد الكاريزما.

وانضم بوركهالتر إلى الحكومة السويسرية 2009، وتولى في البداية حقيبة الداخلية قبل أن يتولى حقيبة الخارجية في 2012، كما تولى منصب رئيس الكونفدرالية السويسرية في 2014، حيث جرت العادة أن يتولى أحد أعضاء مجلس الوزراء منصب الرئيس كل عام.

وكان بوركهالتر سعى من أجل إيجاد حل سلمي للصراع في أوكرانيا، وذلك إبان توليه منصب رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في 2014.