بالصور..دبي تخصص أول شاطئ للسباحة الليلية في العالم
بالصور..دبي تخصص أول شاطئ للسباحة الليلية في العالم
05:55 م الأربعاء 14 يونيو 2017
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كتبت-نرمين الجلاد:
أعلنت دبي تخصيص أول شاطئ عام للسباحة الليلية، بالقرب من المعلم السياحي برج العرب.
ويعتبر الشاطئ الأول من نوعه على مستوى العالم، نظراً لتصميمه الذكي والصديق للبيئة إذ يعتمد في تشغيله على الطاقة النظيفة فقط والمتولدة من الرياح والشمس.
وجاءت الفكرة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة في ساعات النهار ورغبة عدد كبير من الأستمتاع بالسباحة ليلاً في مياه الخليج.
وأشار المكتب إلى تشغيل الاضاءة في الشاطئ عن طريق الطاقة النظيفة، بجانب توفير مكتبات شاطئية واستراحات ذكية تتوفر فيها خدمات الانترنت والاجهزة الذكية اللوحية..
وتم تركيب أول ساريتين ذكيتين مجهزتين بكشافات ضوئية مع غرف تبديل ملابس ذكية تولد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وذلك على شاطئ أم سقيم الأولى.
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