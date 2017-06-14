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برلماني من السويس: التصويت على تيران وصنافير "مهزلة تاريخية"

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مصراوي Masrawy

برلماني من السويس: التصويت على تيران وصنافير "مهزلة تاريخية"

06:00 م الأربعاء 14 يونيو 2017

النائب طلعت خليل

السويس - حسام الدين أحمد:

قال طلعت خليل، عضو مجلس النواب من محافظة السويس، الأربعاء، إن التصويت في الجلسة العامة للبرلمان على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين والسعودية، "أكبر مهزلة في تاريخ البرلمان."

ووافق البرلمان اليوم على الاتفاقية المثيرة للجدل التي تتضمن نقل تبيعة جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين في البحر الأحمر، إلى ، وأحالها إلى الرئيس عبد الفتاح للتصديق عليها ومن ثم نشرها في الجريدة الرسمية لتدخل حيز التنفيذ.

وكتب خليل على صفحته على فيسبوك اليوم يقول "أكبر مهزلة في تاريخ مجلس النواب المصري الذي عمره 150 عام تتم الآن.. رئيس المجلس يرفض التصويت على اتفاقيه تعين الحدود مع السعودية نداء بالاسم ثم رفضه التصويت الإليكتروني"

وأضاف أن الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان رفض أيضا "إعطاء الكلمات لمعارضي الاتفاقية، وتم تمرير الاتفاقية بالمخالفة للوائح والأعراف البرلمانية."

وقال البرلماني إنه يتواصل مع عدد من النواب الرافضين للاتفاقية لتقديم استقالات جماعية من البرلمان.

ووافق البرلمان في وقت سابق اليوم على الاتفاقية التي قضت المحكمة الإدارية العليا ببطلانها أوائل العام، وسط اعتراضات من كثير من النواب المعارضين للاتفاقية.

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