برلماني من السويس: التصويت على تيران وصنافير "مهزلة تاريخية"
برلماني من السويس: التصويت على تيران وصنافير "مهزلة تاريخية"
06:00 م الأربعاء 14 يونيو 2017
النائب طلعت خليل
السويس - حسام الدين أحمد:
قال طلعت خليل، عضو مجلس النواب من محافظة السويس، الأربعاء، إن التصويت في الجلسة العامة للبرلمان على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، "أكبر مهزلة في تاريخ البرلمان."
ووافق البرلمان اليوم على الاتفاقية المثيرة للجدل التي تتضمن نقل تبيعة جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين في البحر الأحمر، إلى السعودية، وأحالها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للتصديق عليها ومن ثم نشرها في الجريدة الرسمية لتدخل حيز التنفيذ.
وكتب خليل على صفحته على فيسبوك اليوم يقول "أكبر مهزلة في تاريخ مجلس النواب المصري الذي عمره 150 عام تتم الآن.. رئيس المجلس يرفض التصويت على اتفاقيه تعين الحدود مع السعودية نداء بالاسم ثم رفضه التصويت الإليكتروني"
وأضاف أن الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان رفض أيضا "إعطاء الكلمات لمعارضي الاتفاقية، وتم تمرير الاتفاقية بالمخالفة للوائح والأعراف البرلمانية."
وقال البرلماني إنه يتواصل مع عدد من النواب الرافضين للاتفاقية لتقديم استقالات جماعية من البرلمان.
ووافق البرلمان في وقت سابق اليوم على الاتفاقية التي قضت المحكمة الإدارية العليا ببطلانها أوائل العام، وسط اعتراضات من كثير من النواب المعارضين للاتفاقية.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
أول استقالة من ائتلاف دعم مصر بسبب "تيران وصنافير"
-
احتجاجات للمحامين بالإسكندرية على مناقشة "تيران وصنافير" في البرلمان..
-
سعادة بين طلاب الثانوية العامة بالسويس لسهولة الجبر والهندسة الفراغية
-
تقنين 847 حالة تعدٍ على 4 آلاف فدان في السويس
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
ضبط ربة منزل في أحضان عاملين اثنين وزوجها يفر هربًا بدمياطأخبار
-
بعد 30 دقيقة.. "الأمن القومي" توافق على "تيران وصنافير سعودية"أخبار
-
الأهلي: حسمنا صفقتين.. ومفاوضات مستمرة مع آخرينرياضة
-
أحمد شفيق يطالب باستفتاء شعبي حول تيران وصنافيرأخبار
-
مرتضى منصور يعلن رابع صفقات الزمالك للموسم الجديدرياضة
-
إلى لقاء قريب.. أحمد يحن لزوجته المتوفية بـ"وجبة" وزيارة للقبر (فيديو)أخبار