محافظ الإسماعيلية: تجهيز44 ساحة لآداء شعائر صلاة عيد الفطر

الإسماعيلية_انجي هيبة:

أعلن اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، أن إجمالى الاعتمادات المالية التى تم تخصيصها لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2017/2016 بلغت 120 مليون و525 ألف جنيهاً، منها 90 مليون و550 ألف اعتمادات وزارة التخطيط، و18 مليون للنواب، و12 مليون اعتماد إضافى منها 7 ملايين لرصف الطرق بالأحياء الثلاثة.

وأضاف، أن نسبة التنفيذ الفعلى للمشروعات الخدمية والتنموية المدرجة بخطة هذا العام قد تجاوزت 130%.

جاء ذلك خلال جلسة الاجتماع الإسبوعى الدورى لمتابعة المجلس التنفيذى للمحافظة والتى عقدها المحافظ بحضور رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى العموم لمختلف مديريات الخدمات، تناول خلاله الموقف التنفيذى للمشروع القومى لوزارة التنمية المحلية "مشروعك"، حيث بلغ إجمالى عدد المشروعات التى تم تنفيذها على مستوى المحافظة وتوابعها 932 مشروعاً بتمويل إجمالى من القروض البنكية الميسرة بلغت 57 مليون و447 ألف جنيهاً، أتاحت 2797 فرصة عمل لأبناء المحافظة.

كما تم استعراض تقرير ملف مكافحة مرض الالتهاب الكبدى الوبائى "فيروس "C "، حيث أشار التقرير إلى أنه تم فحص 14206 حالة إضافة إلى 356 حالة تحت العلاج ولا توجد أى قوائم انتظار.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع، على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مديريات الخدمات واتخاذ جميع التدابير اللازمة لاستقبال عيد الفطر المبارك، مع تكثيف حملات الرقابة الصحية والتموينية على جميع الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية بصفة خاصة والتأكد من سلامة المعروض منها ومحاربة الغلاء وضبط الأسعار، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية وتكثيف الحملات المرورية على الطرق، وحملات النظافة وصيانة المسطحات الخضراء والحدائق العامة والأندية والشواطئ.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز وإعداد 44 ساحة مفتوحة لآداء شعائر صلاة عيد الفطر بمختلف مراكز ومدن المحافظة وتوابعها.