أخبار عاجلة

وزيرة التخطيط: عرض خطة "تكامل البنية المعلوماتية" على اجتماع الحكومة -
مصراوي ينشر قائمة بـ 102 نائب قالوا "لا" لسعودية تيران وصنافير -
الحملة الشعبية للدفاع عن الأرض تجتمع اليوم لبحث المشاركة في تظاهرات الغد -
وزير القوى العاملة يدعو المصريين في الخارج لإقامة مشروعات في مصر -
قائمة أولية بأسماء 156 نائبا صوتوا بالموافقة على اتفاقية تيران وصنافير -
وفد من "القومي للبحار" يزور مشروع "بركة غليون" للاستزراع السمكي -
«سخر من وزنها وزواجها 10 مرات».. 6 مشاهد من حلقة «سهير رمزي» مع «رامز» -
درست الإسلام وغيرت مذهبها للانفصال عن زوجها.. معلومات مثيرة عن «هالة صدقي» -
الفيفا والكاف يهنئان «صلاح» بعيد ميلاده الـ25 -
اليوم.. اختبار أخير لـ«متعب» لتحديد موقفه من مواجهة سموحة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

محافظ الإسماعيلية: تجهيز44 ساحة لآداء شعائر صلاة عيد الفطر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

محافظ الإسماعيلية: تجهيز44 ساحة لآداء شعائر صلاة عيد الفطر

05:55 م الأربعاء 14 يونيو 2017

محافظ الإسماعيلية: تجهيز44 ساحة لآداء شعائر صلاة عيد الفطر

الإسماعيلية_انجي هيبة:

أعلن اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، أن إجمالى الاعتمادات المالية التى تم تخصيصها لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2017/2016 بلغت 120 مليون و525 ألف جنيهاً، منها 90 مليون و550 ألف اعتمادات وزارة التخطيط، و18 مليون للنواب، و12 مليون اعتماد إضافى منها 7 ملايين لرصف الطرق بالأحياء الثلاثة.

وأضاف، أن نسبة التنفيذ الفعلى للمشروعات الخدمية والتنموية المدرجة بخطة هذا العام قد تجاوزت 130%.

جاء ذلك خلال جلسة الاجتماع الإسبوعى الدورى لمتابعة المجلس التنفيذى للمحافظة والتى عقدها المحافظ بحضور رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى العموم لمختلف مديريات الخدمات، تناول خلاله الموقف التنفيذى للمشروع القومى لوزارة التنمية المحلية "مشروعك"، حيث بلغ إجمالى عدد المشروعات التى تم تنفيذها على مستوى المحافظة وتوابعها 932 مشروعاً بتمويل إجمالى من القروض البنكية الميسرة بلغت 57 مليون و447 ألف جنيهاً، أتاحت 2797 فرصة عمل لأبناء المحافظة.

كما تم استعراض تقرير ملف مكافحة مرض الالتهاب الكبدى الوبائى "فيروس "C "، حيث أشار التقرير إلى أنه تم فحص 14206 حالة إضافة إلى 356 حالة تحت العلاج ولا توجد أى قوائم انتظار.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع، على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مديريات الخدمات واتخاذ جميع التدابير اللازمة لاستقبال عيد الفطر المبارك، مع تكثيف حملات الرقابة الصحية والتموينية على جميع الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية بصفة خاصة والتأكد من سلامة المعروض منها ومحاربة الغلاء وضبط الأسعار، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية وتكثيف الحملات المرورية على الطرق، وحملات النظافة وصيانة المسطحات الخضراء والحدائق العامة والأندية والشواطئ.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز وإعداد 44 ساحة مفتوحة لآداء شعائر صلاة عيد الفطر بمختلف مراكز ومدن المحافظة وتوابعها.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • محافظ الإسماعيلية يشهد حفل إفطار الأطفال الأيتام بمدرسة راهبات الفرنسيسكان

    محافظ الإسماعيلية يشهد حفل إفطار الأطفال الأيتام بمدرسة راهبات الفرنسيسكان

    أخبار
  • إخلاء سبيل مسئول كبير بالقنطرة بكفالة على ذمة اتهامه بتقاضي رشوة

    إخلاء سبيل مسئول كبير بالقنطرة بكفالة على ذمة اتهامه بتقاضي رشوة

    أخبار
  • بالصور.. محافظ الإسماعيلية يتفقد منتجات الصوب النموذجية بمشروع قرية الأمل

    بالصور.. محافظ الإسماعيلية يتفقد منتجات الصوب النموذجية بمشروع قرية

    أخبار
  • بالصور.. رئيس الوزراء يشهد توقيع عقود 15 مشروعًا بالعين السخنة

    بالصور.. رئيس الوزراء يشهد توقيع عقود 15 مشروعًا بالعين السخنة

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • بالفيديو.. حيلة لـ تبريد أي مشروب بأقل من دقيقتين

    .. حيلة لـ تبريد أي مشروب بأقل من دقيقتينفنون

  • تعليق ساخر من عمرو أديب على واقعة اعتداء هيثم الحريري على نائبة برلمانية

    تعليق ساخر من عمرو أديب على واقعة اعتداء هيثم الحريري على نائبة برلمانيةأخبار

  • مرتضى منصور يحذر أيمن حفني من كذبة خلال اجتماعه معه

    يحذر أيمن حفني من كذبة خلال اجتماعه معهرياضة

  • "الوفد" عن تيران وصنافير: والبرلمان مُلزمين بالاستفتاء الشعبيأخبار

  • العرب اليوم: استقالة سفيرة واشنطن لدى الدوحة ومحاولة روسية للوساطة في الأزمة

    العرب اليوم: استقالة سفيرة واشنطن لدى الدوحة ومحاولة روسية للوساطةأخبار

  • "صرخة طفل" تنقذه من الخطف على يد سيدة بالوراقأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزيرة التخطيط: عرض خطة "تكامل البنية المعلوماتية" على اجتماع الحكومة

وزيرة التخطيط: عرض خطة "تكامل البنية المعلوماتية" على اجتماع الحكومة

8 الصبح - د/إيمن حمزة يوضح حقيقة إستمرار الحكومة دعم أسعار الكهرباء لثلاثة أعوام إضافية

8 الصبح - د/إيمن حمزة يوضح حقيقة إستمرار الحكومة دعم أسعار الكهرباء لثلاثة أعوام إضافية

بالفيديو.. يوسف: منتخبنا قادر على التأهل للمونديال

بالفيديو.. يوسف: منتخبنا قادر على التأهل للمونديال

بالفيديو.. «ريمونتادا» برشلونة تتصدر الحملة الترويجية للعبة «PES 2018»

بالفيديو.. «ريمونتادا» برشلونة تتصدر الحملة الترويجية للعبة «PES 2018»