الدولار يستقر فى البنك المركزى خلال التعاملات المسائية

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استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري خلال التعاملات المسائية اليوم -الأربعاء-، مسجلا نحو18.15 جنيها للبيع، وهو نفس مستوى سعره خلال تعاملات امس الثلاثاء.

وقال البنك إنه تم تثبيت سعر شراء الدولار عند 18.03 جنيها.

وانخفض سعر الدولار في بنك مصر إيران للتنمية مسجلا نحو 18.15 جنيها للبيع و18.05جنيها للشراء، فى مقابل نحو 18.17 جنيها للبيع و18.07 جنيها للشراء.

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وسجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 18.17 جنيها للبيع، و18.08 جنيها للشراء، وسجل سعر الدولار فى البنك المصري الخليجي نحو 18.15 جنيها للبيع، و18.05 جنيها للشراء.

وثبت سعر الدولار فى كلا من البنك الإهلي المصري، وبنك مصر مسجلا نحو 18.05 جنيها للبيع، و17.95 جنيها للشراء، فيما سجل سعر الدولار في بنك القاهرة مسجلا نحو 18.10 جنيها للبيع، و18 جنيها للشراء.