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داعش تسيطر على تورا بورا.. مخبأ بن لادن في أفغانستان

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مصراوي Masrawy

داعش تسيطر على تورا بورا.. مخبأ بن لادن في أفغانستان

05:53 م الأربعاء 14 يونيو 2017

داعش تسيطر على تورا بورا.. مخبأ بن لادن في أفغانستان

داعش

كابول (د ب أ)

قال مسؤول محلى اليوم الأربعاء إن مسلحين من تنظيم داعش فرضوا سيطرتهم على تورا بورا، قاعدة رئيسية لطالبان، والتي كانت في وقت سابق مخبأ لقائد تنظيم القاعدة اسامة بن لادن في شرقي افغانستان.

وقال اسرار الله مراد، عضو المجلس الاقليمي في نانجارهار، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن مجمع الانفاق والكهف في تورا بورا، شرقي نانجارهار، سقط في قبضة مقاتلي الدولة الاسلامية صباح اليوم الاربعاء بعد ثلاثة أو اربعة ايام من القتال العنيف.

وتابع اسرار الله إن العديد من الأسر اضطرت إلى "ترك محاصيلها ومنازلها والهروب من المنطقة".

يذكر ان المجمع الأسطوري للأنفاق والكهوف كان بمثابة مخبأ للقاعدة وبن لادن الذى هرب من الجبال إلى باكستان بعد القصف الأمريكي والعمليات في عام 2001 فشلت في قتله أو القبض عليه.

ونفى المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد ان تكون تورا بورا قد سقطت في قبضة الدولة الاسلامية، قائلا لصحيفة نيويورك تايمز إن القتال مستمر في المنطقة بين المجموعتين الارهابيتين.

يذكر ان القوات الأمريكية والأفغانية تقاتل مسلحين من تنظيم الدولة الاسلامية في اقليم نانجارهار منذ ظهورها هناك في يناير عام 2015.

وكانت الولايات المتحدة اسقطت في ابريل الماضي قنبلة هائلة على مجمع أنفاق تابع للدولة الاسلامية في نانجارهار، ذكرت وزارة الدفاع الافغانية انه قتل أكثر من 90 مسلحا.

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