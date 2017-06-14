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ضبط عاطلين تخصصا في سرقة السيارات بكفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

ضبط عاطلين تخصصا في سرقة السيارات بكفر الشيخ

05:45 م الأربعاء 14 يونيو 2017

ضبط عاطلين تخصصا في سرقة السيارات بكفر الشيخ

ارشيفية

كفر الشيخ - إسلام عمار:

ألقت مباحث قسم أول شرطة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، تحت إشراف العميد محمد عمار، رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، القبض على عاطلين، تخصصا في سرقة السيارات بدائرة القسم، من خلال تكوينهما تشكيلاً عصابيًا فيما بينهما.

كان اللواء سامح مسلم مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من العميد محمد رميح مأمور قسم أول شرطة كفر الشيخ، بضبط وحدة مباحث القسم، المدعو "ع.م.ع.ش"، 19 عامًا، عاطل، من ذوى المعلومات الجنائية، والمدعو "ص.إ.ص.ح"، 19 عامًا، عاطل، ويقيمان بدائرة القسم، لارتكابهما وقائع سرقات السيارات الخاصة بالمواطنين.

تعددت البلاغات أمام المقدم أحمد سكران، رئيس مباحث قسم أول شرطة كفر الشيخ، خاصة بالمواطنين، تتضمن سرقة سياراتهم، فيما وجه اللواء أشرف ربيع مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، بتشكيل فريق بحث جنائي برئاسة العميد محمد عمار رئيس مباحث المديرية، وضم رئيس مباحث قسم أول، ومعاونيه لضبط الجناة.

وأسفرت جهود فريق البحث الجنائي، أن وراء الواقعة العاطلين المذكورين، من خلال تكوينهما تشكيلاً عصابيًا، فيما بينهما، لسرقة السيارات الخاصة بالمواطنين، عن طريق استعانتهما بمفاتيح سيارات مصطنعة، بدائرة القسم.

أُلقى القبض عليهما، وبحوزة المتهم الأول مطواة، وعدد من مفاتيح خاصة بسيارات ماركة لانسر، كما أقرا بارتكابهما عدد 5 وقائع سرقات سيارات، جميعها تحمل ماركات "لانسر"، وأرشدا عن مكان السيارات المسروقة، وجرى ضبط تلك السيارات.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 28 أحوال لسنة 2017، وجار عرض المتهمين على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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