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تكتل "25-30": كل الخيارات مطروحة بما فيها الاستقالة من البرلمان

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مصراوي Masrawy

تكتل "25-30": كل الخيارات مطروحة بما فيها الاستقالة من البرلمان

05:51 م الأربعاء 14 يونيو 2017

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وزير الدفاع: سنتصدى بكل حسم لكل من تسول له نفسة المساس بحدود مصر

الألبوم التالى

وزير الدفاع: سنتصدى بكل حسم لكل من تسول له نفسة المساس بحدود

كتب- أحمد علي:

تصوير- كريم أحمد:

أعلن نواب تكتل "25-30" رفضهم التصويت الذي جرى اليوم، وانتهى بموافقة البرلمان على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع ، والمعروفة إعلامية بـ"اتفاقية تيران وصنافير"، بسبب رفض الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان التصويت نداء بالاسم. وقالوا في مؤتمرهم الذي يعقد حاليا: "كل الخيارات مطروحة أمامنا بما فيها الاستقالة.

وقال النائب أحمد الشرقاوي، عضو تكتل ٢٥-٣٠، إن جلسة البرلمان اليوم والتي وافق خلالها على اتفاقية تيران وصنافير، هي جلسة هزلية تم تمرير فيها الاتفاقية، بطريقة نراها باطلة.

ورأى النائب هيثم الحريري أن اليوم هو يوم مشئوم على الشعب المصري، مضيفا: وافق البرلمان على الاتفاقية في تحدٍ واضح للجميع، رغم تمسك عدد من النواب برفض الاتفاقية احتراما للقضاء.

وأضاف: طالبنا البرلمان بالانتظار وعدم مناقشتها ولكن للأسف لا أحد يسمع، ورغم ذلك قدمنا مستندات تقطع الطريق وتؤكد مصرية الجزيرتين، وتابع: رئيس البرلمان أصر على إدراجها للمناقشة والتصويت، ولم يسمح لأعضاء اللجنة التشريعية بالاضطلاع على كافة المعلومات والمستندات، كما رفض إجراء التصويت نداء بالاسم، لذلك نرى أن التصويت باطل.

وقال الحريري إن هناك ٩٨ نائبا وقعوا على طلب بإضافة أسمائهم للرافضين للاتفاقية، لافتا إلى أنه "لا أحد يعلم من الذى وافق على الاتفاقية وما عددهم".

من جانبه، استنكر النائب طلعت خليل، الطرق الإجرائية التي تم بها تمرير الاتفاقية، مؤكدا أن كل الخيارات مفتوحة أمام النواب الرافضين للاتفاقية ومن بينها الاستقالة.

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