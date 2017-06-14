البرلمان يحيل اتفاقية تيران وصنافير إلى رئيس الجمهورية
البرلمان يحيل اتفاقية تيران وصنافير إلى رئيس الجمهورية
05:46 م الأربعاء 14 يونيو 2017
الدكتور علي عبد العال
كتب – أحمد علي:
أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الأربعاء، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحسب مصادر برلمانية.
تتضمن الاتفاقية المثيرة للجدل، والتي قضت المحكمة الإدارية العليا ببطلانها، نقل تبيعة جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين في البحر الأحمر، إلى السعودية.
ومن المقرر أن يوافق السيسي على الاتفاقية لتدخل حيز التنفيذ فور نشرها في الجريدة الرسمية.
ووافق البرلمان في وقت سابق اليوم على الاتفاقية المثيرة للجدل وسط اعتراضات من كثير من النواب المعارضين للاتفاقية.
وقالت مصادر في البرلمان أن وزارة الخارجية ستقوم بتسليم وزارة الخارجية السعودية وثيقة التصديق على الاتفاقية الموقعة بين البلدين في أبريل 2016 خلال زيارة قام بها العاهل السعودي الملك سلمان ابن عبد العزيز للقاهرة.
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