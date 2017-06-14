فائدة مهمة تحرم نفسك منها بالنوم في نهار رمضان

كتبت-نرمين الجلاد:

يتميز شهر رمضان الكريم بشكل خاص بوجود الطاقة المنظمة طوال الشهر الكريم التي إذا استفاد بها الإنسان ستكون كفيلة أن تحقق له الشفاء الجسدي والروحي.

وأوضح الدكتور أحمد عمارة استشاري صحة نفسية بالطاقة الحيوية أن الطاقة تنشأ نتيجة الأفكار التي يتبناها الإنسان في حياته، وأي أنسان يتبنى فكرة تنتج عنها مشاعر تؤثر على طاقة الجسم سواء كانت سلبية أو إيجابية.

وأشار عمارة لـ مصراوي" إلى أن الإنسان يستطيع أن يتحكم في نوع الطاقة وتزويد حياته بالطاقة الايجابية عن طريق بعض التمارين والتدريبات للتحكم في الأفكار، التي يصل بها إلى الرضا والتفاؤل والسعادة، والانطلاق على الدوام.

وقال عمارة إن الطاقة تتغير مكانياً وزمانياً، حيث أن الطاقة المكانية تتواجد في بعض الأماكن ذات الطاقة العالية كدور العبادة والأماكن الطبيعية والجبال والبحار، أما الطاقة الزمانية مرتبطة ببعض الأوقات السنوية والشهرية واليومية ففي اليوم قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ويوم الجمعة من كل أسبوع، والشهرية شهر رمضان منتصف الشهر القمري (3 ليال).

وأكد أحمد عمارة أن الإنسان يستطيع أن يستفيد ويشحن من طاقة رمضان العالية عن طريق العمل والاستيقاظ في ساعات الصيام وتقليل من الأكل بعد الأفطار، حيث قال: "كلما قلل الانسان الأكل كلما شحن طاقة أكثر واستفاد ولكن بشرط أن يكون مستيقظا، حيث أن من ينام خلال ساعات الصيام لا يستفيد من الطاقة، ولذلك فمن المهم جدا أن أكون في حالة حركة وعمل للاستفادة اكثر من طاقة رمضان".