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وزير الدفاع: سنتصدى بكل حسم لكل من تسول له نفسة المساس بحدود مصر

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مصراوي Masrawy

وزير الدفاع: سنتصدى بكل حسم لكل من تسول له نفسة المساس بحدود

05:30 م الأربعاء 14 يونيو 2017

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نائبات تبكين بعد الموافقة على اتفاقية

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نائبات تبكين بعد الموافقة على اتفاقية "تيران وصنافير".. وتهتفن: مصرية

كتب- مصطفى المنشاوي:

أكد الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أن القوات المسلحة تعمل بأقصي درجات اليقظة والاستعداد لفرض سيادة الدولة وتأمين حدودها والتصدي بكل حسم لكل من تسول له نفسة المساس بحدود مصر.

جاء ذلك خلال لقاء القائد العام بعدد من القادة والضباط والصف والجنود من رجال المنطقة الغربية العسكرية ومشاركتهم تناول الإفطار، حيث نقل القائد العام تحية الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال المنطقة الغربية العسكرية حماة الغرب .

وأشاد وزير الدفاع بما يبذله حماة الغرب من جهد ومواقف بطولية خلال مواجهاتهم المستمرة مع العناصر الإجرامية وعصابات التهريب والمتسللين عبر الحدود والتصدى بكل شجاعة وتضحية للمخاطر والتحديات التى تواجه أمن مصر القومى فى ظل الظروف والتحديات الأمنية التى تواجهها منطقة الشرق الأوسط .

وأعرب القائد العام عن اعتزازه بقبائل وعشائر مطروح وتقديره لدورهم وعطائهم الوطني المشرف في تغليب المصالح العليا للوطن وجهودهم في استعادة الأمن والاستقرار ودعمهم الكامل للقوات المسلحة في كل ما يتخذ من إجراءات لتأمين حدودنا الغربية.

كما وجه صبحي، التحية لشهداء القوات المسلحة الذين قدموا ارواحهم فداء لوطنهم خلال المواجهات المستمرة مع قوي التطرف والإرهاب، مؤكداً العقيدة القتالية والإيمانية الخالصة فهم خير أجناد الأرض وخط الدفاع الأول عن مقدرات الشعب المصري العظيم.

وأدار القائد العام حوارا مع مقاتلي المنطقة الجنوبية تناول خلاله تطورات الاوضاع في المنطقة والتحديات التي تواجه الأمن القومي المصري، مشيراً إلى أن ما يجري تنفيذه من مشروعات قومية وانجازات متلاحقة خلال الفترة الماضية على الصعيدين داخلياً وخارجياً اعادت الثقة في نمو الإقتصاد المصرى وإستعادة الأمن والإستقرار في كافة ربوع مصر.

وقام القائد العام بتكريم المتميزين من القادة والضباط والصف والجنود تقديراً لتفوقهم وتفانيهم في أداء مهامهم في الدفاع عن الوطن والوصول إلى أعلى مستويات الكفاءة البدنية والقتالية.

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مصراوي Masrawy

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