"مصراوي" يفتح ملف طريق الموت "قنا - الأقصر الزراعي الشرقي"

قنا – عبد الرحمن القرشي:

"طريق الموت".. هكذا تطلق عليه الشركات السياحية بصعيد مصر على طريق قنا - الأقصر الزراعي الشرقي، الذي ينتشر به أكثر 120 مطبًا صناعيًّا، رغم قصر مسافته التي لا تتجاوز 55 كيلو متر، بمعدل كل مدخل قرية فرعي 6 مطبات صناعية، وطيلة الطريق تنتشر جرارات قصب السكر التي يقودها صبية صغار لا تتجاوز أعمارهم 16 عامًا، والتي تحمل أطنانًا من محصول قصب السكر، وتلك الجرارات لا تمتلك أي لوحات مرورية أو كشافات إضاءة؛ ما يُعرّض المواطنين والسائحين المتجهين إلى الأقصر القادمين من محافظة البحر الأحمر للخطر.

المستشار العام لغرف شركات السياحة بالصعيد، ثروت عجمي، أكد في تصريحات لـ "مصراوي"، أن هذا الطريق يترك انطباعًا سيئًا جدًّا لكل من يمر عليه، لا سيما من السائحين ومندوبي الشركات السياحية، وأضاف أن هذا الطريق تسبب في عشرات الحوادث خلال الـ 3 سنوات الماضية التي رصدتها غرف شركات السياحة بصعيد مصر بحيز محافظة قنا، ورفعت بها عدة مذكرات لوزارة السياحة والداخلية، كان آخرها وفاة السائح البريطاني "جون دايمن" إثر اصطدام جرار زراعي بسيارة الشركة السياحية بناحية مركز قوص، مما أسفر عن وفاة السائح وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة.

وأفاد عجمي أن هناك طريقًا بديلاً يصلح للتفويج السياحي للأفواج السياحية كلف الدولة أكثر من 750 مليون جنيه، هو طريق قنا - طيبة الشرقي، وجرى إصدار كافة التصاريح اللازمة لعملية تشغيل هذا الطريق، غير أن وزارة الداخلية لم تُبد أسبابًا مقنعة لرفض تشغيل هذا الطريق الذي كلّف الدولة مئات الملايين.

من جانبه، أكد العقيد حسن لطفي، مدير إدارة مرور قنا، على شن حملات بشكل دوري ومستمر على "طريق الموت" لضبط الحالة المرورية به، وأفاد بأن جرارات قصب السكر تعمل خلال 4 أشهر في السنة، وتسير ليلاً في الفترة التي لا يعمل بها التفويج السياحي، مشيرًا إلى أن الجرارات التي تسير على الطريق في أوقات مرور الأفواج السياحية، يجري ضبطها على الفور واتخاذ إجراءات حاسمة مع مُلاكها.

من جانبه، قال أحمد علي، مواطن قنائي، إن سيارته تعرضت لحادث في طريق قنا - الأقصر الزراعي، ما تسبب في كسر ساقه بسبب غياب اللوحات الإرشادية للمطبات الصناعية المنتشرة بالطريق، الأمر يتسبب في حوادث محققة بهذا الطريق.

وأكد مصدر أمني رفيع المستوى لـ"مصراوي"، أن طريق قنا - طيبة الشرقي لا يسمح بمرور الأفواج السياحية القادمة من مدينة الغردقة ومحافظة البحر الأحمر به لدواع أمنية، كون الطريق ليست به نقاط أمنية كافية، بينما طريق قنا الزراعي الشرقي مؤمّن جيدًا على أعلى المستويات، لافتًا إلى أن وصف الطريق بـ"طريق الموت" عار من الدقة والصحة ومبالغ به، وأن الطريق صالح للتفويج السياحي ويخضع لمعايير أمان عالية.