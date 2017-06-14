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وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لوحدة العراق وسلامة أراضيه

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مصراوي Masrawy

وزير الخارجية يؤكد دعم لوحدة العراق وسلامة أراضيه

04:58 م الأربعاء 14 يونيو 2017

وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لوحدة العراق وسلامة أراضيه

وزير الخارجية سامح شكري

 

القاهرة (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية سامح شكري اليوم على موقف مصر الداعم لوحدة العراق وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شئونه الداخلية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده وزير الخارجية اليوم مع نائب رئيس جمهورية العراق إياد علاوي، وذلك في إطار زيارته الرسمية الحالية للقاهرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد بأن الوزير شكري أشاد - في مستهل اللقاء - بالعلاقات التاريخية والاستراتيجية العميقة التي تربط بين البلدين، وأشار إلى الأهمية التي توليها القيادة السياسية لتطوير العلاقات مع العراق في شتى المجالات، خاصة السياسي والاقتصادي.

من جانبه، ثمن نائب رئيس جمهورية العراق العلاقات (المصرية - العراقية)، معربا عن تطلع بلاده لمواصلة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة.

وأكد الجانبان - في هذا السياق - ضرورة مواصلة العمل على إعادة إحياء اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين تمهيدا لعقد أول اجتماعاتها خلال العام الجاري.

ولفت المتحدث باسم الخارجية أن علاوي قام باطلاع وزير الخارجية على أبرز التطورات على الساحة الداخلية العراقية، وعلى رأسها الاستعدادات الخاصة بالانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أن الفترة الحالية تشهد إعادة رسم خريطة المشهد العراقي لسنوات قادمة.

من جانبه، أكد الوزير شكري على موقف مصر الداعم لوحدة العراق واستقراره وسلامة أراضيه، وحرصها على الوقوف بجانب العراق في مواجهة تحدياته، مشددا في هذا الصدد على ضرورة تضافر الجهود بين مختلف أطياف الشعب العراقي لتنحية الخلافات وإعلاء المصلحة الوطنية ووأد أية محاولات للتدخل في الشأن الداخلي العراقي.

وأضاف أبو زيد أن الوزير شكري هنأ علاوي بالنجاحات التي حققها الجيش العراقي على تنظيم داعش، وأكد تضامن مصر ودعمها الكامل لجهود العراق في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، مشددا على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي للتصدي لهذه الظاهرة وتجفيف منابع تمويلها، بهدف إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.

 

هذا المحتوى من

Asha

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