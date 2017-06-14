"25 - 30": "هنولع" في نفسنا إذا لم تعلن قائمة بأسماء النواب الرافضين
"25 - 30": "هنولع" في نفسنا إذا لم تعلن قائمة بأسماء النواب الرافضين
05:10 م الأربعاء 14 يونيو 2017
مجلس النواب
كتب- أحمد علي:
طالب أعضاء تكتل "25 - 30"، رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، بإصدار قائمة بأسماء النواب الرافضين لاتفاقية إعادة تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والمعروفة إعلامياً باتفاقية تيران وصنافير، مهددين بتقديم استقالة جماعية من المجلس في حالة عدم إصدار القائمة.
وقال عدد من أعضاء التكتل: "إحنا مستعدين للاعتصام أو الاستقالة أو هنولع في نفسنا هنا، إذا لم يتم إصدار قائمة بأسماء النواب المعارضين للاتفاقية".
وعقّب النائب خالد يوسف، عضو التكتل، قائلًا: "يجب على رئيس المجلس أن يصدر قائمة بأسماء النواب الرافضين للاتفاقية"، مضيفًا أن هناك أكثر من 95 نائبًا سيتقدمون بمذكرة رسمية لرئيس المجلس حتى يصدر قرارا بذلك.
ووافق مجلس النواب، في وقت سابق اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على اتفاقية إعادة تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي تقضي بنقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
نشوى الديب تدخل في نوبة بكاء بعد إقرار اتفاقية "تيران وصنافير" -صورة
-
النواب المعارضون لإقرار "تيران وصنافير" يعقدون مؤتمرًا صحفيًا بعد قليل
-
تكتل "25 - 30" يهدد باعتصام مفتوح اعتراضًا على تمرير اتفاقية "تيران
-
نائبات تبكين بعد الموافقة على اتفاقية "تيران وصنافير".. وتهتفن: مصرية
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
"صرخة طفل" تنقذه من الخطف على يد سيدة بالوراقأخبار
-
بالصور- "جنازة الرفاعي".. "السيدة زينب" حزينة على أشهر كبابجي بالقاهرةأخبار
-
خبير أرصاد: موجة حر جديدة الخميس المقبلأخبار
-
صيف ناري بالزمالك.. صفقة إفريقية ثالثة في الطريقرياضة
-
طارق نجيدة: سنطعن أمام "الإداري" فور نشر "تيران وصنافير" بالجريدةأخبار
-
"الوفد" عن تيران وصنافير: الحكومة والبرلمان مُلزمين بالاستفتاء الشعبيأخبار