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"25 - 30": "هنولع" في نفسنا إذا لم تعلن قائمة بأسماء النواب الرافضين

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مصراوي Masrawy

"25 - 30": "هنولع" في نفسنا إذا لم تعلن قائمة بأسماء النواب الرافضين

05:10 م الأربعاء 14 يونيو 2017

مجلس النواب

كتب- أحمد علي:

طالب أعضاء تكتل "25 - 30"، رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، بإصدار قائمة بأسماء النواب الرافضين لاتفاقية إعادة تعيين الحدود البحرية بين والسعودية، والمعروفة إعلامياً باتفاقية تيران وصنافير، مهددين بتقديم استقالة جماعية من المجلس في حالة عدم إصدار القائمة.

وقال عدد من أعضاء التكتل: "إحنا مستعدين للاعتصام أو الاستقالة أو هنولع في نفسنا هنا، إذا لم يتم إصدار قائمة بأسماء النواب المعارضين للاتفاقية".

وعقّب النائب خالد يوسف، عضو التكتل، قائلًا: "يجب على رئيس المجلس أن يصدر قائمة بأسماء النواب الرافضين للاتفاقية"، مضيفًا أن هناك أكثر من 95 نائبًا سيتقدمون بمذكرة رسمية لرئيس المجلس حتى يصدر قرارا بذلك.

ووافق مجلس النواب، في وقت سابق اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على اتفاقية إعادة تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي تقضي بنقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى .

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