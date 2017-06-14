لورود التحريات.. حجز 8 من متظاهري "تيران وصنافير" للغد
لورود التحريات.. حجز 8 من متظاهري "تيران وصنافير" للغد
05:03 م الأربعاء 14 يونيو 2017
نيابة قصر النيل
كتب – محمود السعيد:
قررت نيابة قصر النيل، اليوم الأربعاء، حجز 8 شباب للغد، لحين ورود التحريات حول اشتراكهم بتظاهرات نقابة الصحفيين، احتجاجا على مناقشة البرلمان لاتفاقية "تيران وصنافير".
ووجهت النيابة للمتهمين 5 اتهامات هي: التظاهر دون تصريح، ما يخل بالأمن العام، والتجمهر، واستعراض القوة، وإهانة رئيس الجمهورية، والجهر بالصياح في طريق عام.
والمقبوض عليهم هم: باسم طارق ومحمد مصطفى وعبد الرحمن مقلد ومحمد رياض ومحمود نجم ومحمد أحمد محمد وهاني محمد عبد الحميد
ومحمد سمير سيد.
كانت الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على 8 من الشباب من محيط نقابة الصحفيين، ترامنا مع اعتصام للصحفيين وشخصيات عامة بالنقابة، احتجاجا على موافقة اللجنة التشريعية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تنتقل بموجبها جزيرتي "تيران وصنافير" للمملكة.
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