بالصور.. محافظ الدقهلية ومدير الأمن يتفقدان "دير القديسة دميانة"

الدقهلية - رامي القناوي:

تفقد الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، رافقه اللواء أيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، اليوم الأربعاء، دير القديسة دميانة ببراري بلقاس، عقب اندلاع النيران بأحد المباني الجديدة للراهبات بالدير.

وأكد عدد من العاملين بالدير، أن الحريق ربما يكون ناتجًا عن موقد بوتاجاز بمطبخ المبنى الجديد بالدير أو ماس كهربائي، فيما تواصل الأدلة الجنائية معاينتها للوصول إلى السبب الحقيقي وراء الحريق.

وشاركت 5 سيارات للإطفاء وقوات الحماية المدنية، بقيادة المقدم أحمد عوض رئيس قسم الإطفاء بإدارة الحماية المدنية، بإشراف العميد مروان عبد المعطي خيوة، مدير الإدارة، وجرى عمل كردون حول المنطقة، والسيطرة على الحريق دون خسائر في الأرواح أو مصابين، سوى حدوث تلفيات في المبنى والحوائط.

ووجه المحافظ، رئيس مركز ومدينة بلقاس، بسرعة رفع الأنقاض والمخلفات ونظافة الموقع وتهيئة وإعادة صيانته وإعادته لأصله، وتكليف لجنة الشئون الهندسية بالمركز لمعاينة المبنى وإعداد التقرير الفني بشأنه.

وكلف الشعراوي، لجنه التضامن الاجتماعي لحصر التلفيات والخسائر لصرف التعويضات اللازمة.