السيطرة على حريق بمزرعة مساحتها 5 أفدنة بالفرافرة

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

سيطرت قوات الحماية المدنية والإطفاء بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، على حريق هائل بمزرعة 5 أفدنة بمركز الفرافرة.

كان اللواء أحمد عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، تلقى إخطارًا من العميد أحمد عبد الفتاح مهدي، مدير إدارة الحماية المدنية والإطفاء بالمحافظة، يفيد السيطرة وإخماد حريق هائل بمزرعة نخيل بقرية الكفاح بالفرافرة، دون خسائر بشرية.

وكشف محضر الواقعة أن السبب هو إشعال أصحاب المزرعة النيران في مخلفات نباتية للتخلص منها؛ ما تسبب في نشوب الحريق.

تحرر للواقعة المحضر رقم 1127، إداري مركز شرطة الفرافرة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.