دي ميستورا يتوقع استئناف المفاوضات حول سوريا في يوليو
دي ميستورا يتوقع استئناف المفاوضات حول سوريا في يوليو
05:06 م الأربعاء 14 يونيو 2017
المبعوث الخاص للامم المتحدة ستافان دو ميستورا يتحد
أوسلو (أ ف ب)
توقع مبعوث الأمم المتحدة لسوريا ستافان دي ميستورا الأربعاء عقد جولة جديدة من محادثات السلام حول سوريا في جنيف في يوليو، وقال إنه يأمل في حصول تقدم أمريكي-روسي بشأن الملف السوري خلال اجتماع مجموعة العشرين مطلع الشهر نفسه.
وأضاف دي ميستورا في مؤتمر صحفي عقده في لوسبي قرب أوسلو، أن هذه المحادثات "ستجرى في يوليو (...) بعد رمضان (الذي ينتهي في 25 يونيو) لكن أيضا بعد أن نكون تأكدنا بان خفض التوتر يعمل فعليا".
وقد اتفقت روسيا وإيران، حليفتا نظام بشار الأسد، وتركيا التي تدعم التمرد، في الرابع من مايو على إنشاء أربع "مناطق خفض توتر" في سوريا بعد محادثات استانا. وتأتي هذه المحادثات بالتوازي مع المحادثات بين الأطراف السوريين في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة.
وكان مقررا إجراء محادثات جديدة في استانا هذا الأسبوع، لكنها أرجئت إلى أجل غير مسمى.
وقال دي ميستورا إن "استانا مهمة للأمم المتحدة. نأمل في أن يتمدد ما حصل في استانا من أجل (التوصل) إلى هدنة كاملة".
والمحادثات التي ارجئت يمكن أن تجري كما قال في "بداية يوليو" قبل لقاء مجموعة العشرين في هامبورج في 7 و8 يوليو.
وقال مبعوث الأمم المتحدة إن مجموعة العشرين هذه يمكن أن تتيح إحراز تقدم عبر عقد أول لقاء بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين.
وأضاف أن "سوريا هي بالتأكيد على جدول أعمالهما، وهذه فرصة ملائمة لمناقشة الوضع فيها".
وقد أسفر النزاع السوري عن أكثر من 320 الف قتيل وملايين اللاجئين منذ مارس 2011.
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