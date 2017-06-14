«سياحة البرلمان» توافق على اتفاقية خطوط طيران منتظمة بين مصر والمجر

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وافقت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، اليوم، على قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية خطوط طيران منتظمة بين مصر والمجر.

وناقشت اللجنة في اجتماع اليوم، الأربعاء، برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى، وبحضور شريف فتحي، وزير الطيران المدني، طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين هيثم الحريري، وثروت سويلم، حول عدم تشغيل مطار النزهة حتى الآن على الرغم من تجديده وتطويره.

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كان مطار النزهة تم إغلاقه منذ 6 سنوات بالرغم من صلاحيته، وأوضح وزير الطيران، شريف فتحي، أن أعمال التطوير بدأت في وقت سابق لتوليه منصبه الوزاري، مشيرًا إلى أن الملف في يد أحد الجهات لدراسته واتخاذ القرار بشأنه.