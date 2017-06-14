نواب بـ«خارجية البرلمان» يلتقون بأعضاء بالكونجرس الأمريكي

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قال النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وعضو الوفد البرلماني الرسمي المتواجد بالولايات المتحدة الأمريكية، إن الوفد أجرى عدة لقاءات في يوم العمل الثاني له بواشنطن مع عدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي .

والتقى الوفد في مقر الكونجرس بالنائب مايكل ماكول، رئيس لجنة الأمن الداخلي، وعضو لجنة الشئون الخارجية، والنائب ستيف كينج، عضو اللجنة القضائية، التي مررت ودعمت قانون تصنيف تنظيم الإخوان كمنظمة إرهابية في الولايات المتحدة.

كما التقى الوفد بالنائب روبرت بيتجر، عضو لجنة الخدمات المالية ،ورئيس مجموعة عمل مكافحة تمويل الإرهاب، والنائب ديفيد تروت، عضو اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة للجنة الشئون الخارجية، وعضو اللجنة القضائية.

واختُتمت لقاءات اليوم الثاني بلقاء مع النائبة تولسى جابارد، عضو لجنة الشئون الخارجية، وعضو بلجنة الخدمات العسكرية بمجلس النواب الأمريكي.

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وأوضح الخولي أن أعضاء الكونجرس رحبوا خلال اللقاءات بالوفد المصري في واشنطن، وأكدوا على أن الزيارة فرصة عظيمة في تدعيم العلاقات بين البلدين على المستوي البرلماني، وعلى ضرورة الاستمرار في تبادل الزيارات لتقريب وجهات النظر إزاء القضايا المختلفة.

وأضاف أنه جرت محاور اللقاءات حول قضايا مكافحة الإرهاب وتجديد الخطاب الديني ومعاقبة الدول الداعمة للإرهاب وتداعيات قطع عدد من الدول العربية العلاقات مع قطر.

ويجري الوفد البرلماني المصري عدد من اللقاءات اليوم داخل مراكز البحث والفكر الأمريكية.