لجنة الزراعة بالبرلمان: الفلاحون عزفوا عن توريد القمح للوزارة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أعلن اللواء شريف عادل باسيلي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، عن استلام 3.3 مليون طن قمح حتى هذه اللحظة، مضيفاً أنه من المتوقع أن يتم استلام 4.2 مليون طن هذا الموسم.

وقال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن موسم توريد القمح هذا العام شهد العديد من الصعوبات والعقبات، التي كانت سببا في عزوف العديد من الفلاحين عن توريد المحصول للوزارة، وأصبح فريسة لمافيا الغلال للعديد من الأسباب، في مقدمتها عدم وجود شون قريبة من المزارعين، إلى جانب عدم وجود أجولة «خيش» التي يتم توريد القمح بها.

شاهد أيضا

وأضاف تمراز، خلال اجتماع اللجنة لمناقشة طلب إحاطة خاص باستلام محصول القمح، أن هناك العديد من الشون مكشوفة مما يعني تآكل الأجولة ويتسبب هذا الأمر في إهدار المال العام.

وشدد على ضرورة تحسين وتجهيز الشون، وأماكن التخزين، وتوفير أماكن بالقرب من المزراعين، وتوفير الأجولة الخيش بالكميات المطلوبة حتى لا يضطر الفلاحين لوضع القمح في أجولة بلاستيك.