التعليم: تشديد إجراءات التفتيش على لجان الثانوية المخالفة

التحرير

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قال خالد عبد الحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات، نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، إن الأيام المتبقية من امتحانات الثانوية العامة ستشهد إجراءات مشددة على اللجان التي تم ضبط مخالفات بها خلال الأيام الماضية.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ «التحرير»، أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأن استبعاد رؤساء لجان مدرسة القناة الاعدادية بنين ببورسعيد، ومدرسة البداري الثانوية التجارية بأسيوط، ومدرسة عبد الحميد رضوان بسوهاج، ولجنة البنات بمستشفى ٥٧٣٥٧ بسبب ضبط عدد من المخالفات بتلك اللجان، تبعتها تشديدات بتكثيف الإجراءات في تلك اللجان خلال الامتحانات المتبقية، مشيرًا إلى أنه تم استبدال بعض الملاحظين في بعض هذه اللجان.

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وأكد أن هناك إجراءات تأمينية مشددة، من خلال تشديد عملية التفتيش على الأجهزة المحمولة، والرقابة على الطلاب لمنع تكرار تلك المخالفات.