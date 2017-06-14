السجن لتونسي جاهر بالتدخين في نهار رمضان

متظاهر تونسي يحمل لافتة كتب عليها ما الذي يضايكم ف

لندن (بي بي سي)

أدانت جماعة حقوقية بارزة سجن تونسي للمجاهرة بالتدخين في رمضان.

وأصدرت محكمة في بلدة بنزرت حكما على الرجل بالسجن لإخلاله "بالآداب العامة".

وقالت منظمة العفو الدولية إن الحكم "اعتداء سخيف" على الحريات العامة. وتظاهر العشرات في العاصمة تونس لحق المجاهرة بالأكل والشرب في رمضان.

ومنذ نحو أسبوعين، حكم على أربعة رجال بالسجن شهرا بعد المجاهرة بالإفطار.

وتوجد قوانين في تونس تلزم بالصوم وتحظر المجاهرة بالإفطار في نهار رمضان، حسبما قالت منظمة العفو الدولية.

وقالت المنظمة في بيان "يجب على السلطات التونسية ألا تسمح باتهامات ذات نص فضفاض لإصدار أحكام مشددة على أسس زائفة".

وأضافت "يجب على الجميع أن يكون له الحق في اتباع معتقداتهم وأخلاقياتهم".