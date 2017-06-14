"الاتحاد للطيران" الإماراتية تعلق رحلاتها بين أبوظبي وسان فرانسيسكو

أبوظبي (د ب أ)

قررت شركة "الاتحاد للطيران" الإماراتية، تعليق رحلاتها بين أبوظبي وسان فرانسيسكو الأمريكية اعتبارًا من أكتوبر المقبل "بسبب انخفاض مستوى الإيرادات ومعدلات الإشغال".

وقالت الشركة في بيان اليوم الاربعاء "تأسف الاتحاد للطيران لتعليق رحلاتها بين أبوظبي وسان فرانسيسكو، حيث أدى انخفاض مستوى الإيرادات وعامل الإشغال عما هو مقرر، إلى خفض ربحية تلك الوجهة إلى حد كبير"، مضيفة "سيتم تشغيل الطائرة التي تخدم وجهة سان فرانسيسكو حاليًا لخدمة وجهات أخرى على امتداد شبكة الاتحاد للطيران".

وأضافت: "تبقى الاتحاد للطيران ملتزمة تجاه أسواقها الأخرى في الولايات المتحدة الأمريكية التي لا تزال تقدّم أداء في مستوى الأهداف التجارية المحددة لها أو أعلى، علمًا بأن الشركة سبق وأعلنت عن تغييرات في خدماتها على امتداد شبكة وجهاتها العالمية للمواءمة بشكل أفضل بين القدرة الاستيعابية وحجم الطلب وسط الضغوط الكبيرة على العائدات وزيادة التنافسية".