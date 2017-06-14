مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يعرب عن قلقه إزاء عزل قطر

جنيف (د ب أ)

أعرب الأمير زيد بن رعد الحسين، مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن قلقه إزاء عزل قطر.

وقال الأمير الأردني اليوم الأربعاء في جنيف إن العقوبات التي تقودها السعودية ضد قطر مفرطة في حجمها وفي تطبيقها.

وأعرب الحسين عن تخوفه من التداعيات المحتملة جراء هذه العقوبات، بالنسبة لحقوق الإنسان في قطر.

وأوضح المفوض الأممي أن الإجراءات التي اتخذتها السعودية وحليفاتها " يمكنها أن تعرقل على نطاق واسع حياة الاف النساء والأطفال والرجال"، وحث الحسين كل الأطراف على تسوية الصراع بشكل سريع.

وأعرب الحسين أيضا عن انزعاجه حيال تقارير تحدثت عن تهديد المتعاطفين مع قطر في كل من السعودية والإمارات بالسجن أو الغرامة المالية، لافتا إلى أنه على الرغم من قطع السعودية وحليفاتها للعلاقات الدبلوماسية مع قطر، إلا أنه يتعين عليها احترام حقوق مواطنيها، وأضاف أن الشيء نفسه ينطبق على المعارضين.

كانت الدول الخليجية الثلاث، السعودية والإمارات والبحرين، بالإضافة إلى مصر واليمن قد قطعت أوائل الشهر الجاري، علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، كما أوقفت خطوط النقل الجوي وأغلقت الحدود معها، ما أحدث عزلة لقطر التي ينتظر أن تنظم مونديال كأس العالم على أراضيها في 2022.

وتتهم هذه الدول، قطر بدعم منظمات إرهابية مثل تنظيم داعش. الأمر الذى تنفيه الدوحة عن نفسها.