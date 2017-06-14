مقتل جندي سعودي إثر انفجار لغم على الحدود مع اليمن
مقتل جندي سعودي إثر انفجار لغم على الحدود مع اليمن
04:52 م الأربعاء 14 يونيو 2017
انفجار لغم ارشيفية
الرياض (د ب أ)
أعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي اليوم الأربعاء مقتل أحد رجال حرس الحدود جنوب المملكة على الشريط الحدودي مع اليمن إثر انفجار لغم ارضي.
وقال اللواء منصور التركي- في بيان له اليوم الأربعاء -انه " أثناء قيام دورية حرس حدود بمهامها بقطاع الدائر بمنطقة جازان، جنوب غرب المملكة، على الحدود مع اليمن، تعرضت لانفجار لغم أرضي عند الساعة الواحدة بعد منتصف ليلة الأربعاء مما نتج عنه إصابة وكيل رقيب/ محمد شامي علي حدادي، واستشهاده إثر وصوله إلى المستشفى" .
واكتفى اللواء التركي بالقول إن " الجهات المختصة بحرس الحدود باشرت التحقيق في ذلك" دون ان يحدد مصدر اللغم، إلا أن الشريط الحدودي مع اليمن دائما ما يشهد اشتباكات مع الحوثيين.
ويأتي هذا الحادث بعد يوم واحد فقط من مقتل الجندي أول متعب علي سعيد القحطاني إثر انفجار لغم أرضي، تعرضت له دورية حرس حدود بجازان أيضا .
وتقود السعودية منذ 26 مارس 2015، تحالفاً عربياً في اليمن ضد الحوثيين، يقول المشاركون فيه إنه جاء "استجابة لطلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بالتدخل عسكرياً لحماية اليمن وشعبه من عدوان المليشيات الحوثية، والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح".
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