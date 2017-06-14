أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - الاربعاء 14-6-2017 مع الشيخ رمضان عبد المعز " ليلة القدر ولماذا سميت بليلة القدر" -
وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لوحدة العراق وسلامة أراضيه -
"25 - 30": "هنولع" في نفسنا إذا لم تعلن قائمة بأسماء النواب الرافضين -
لورود التحريات.. حجز 8 من متظاهري "تيران وصنافير" للغد -
بالصور.. محافظ الدقهلية ومدير الأمن يتفقدان "دير القديسة دميانة" -
السيطرة على حريق بمزرعة مساحتها 5 أفدنة بالفرافرة -
دي ميستورا يتوقع استئناف المفاوضات حول سوريا في يوليو -
وزير الخارجية يؤكد على مصر الداعم لوحدة العراق وسلامة أراضيه -
«المصرية و اتصالات» توقعان اتفاقية تجوال محلي وخدمات الاتصالات الدولية -
«سياحة البرلمان» توافق على اتفاقية خطوط طيران منتظمة بين مصر والمجر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

مقتل جندي سعودي إثر انفجار لغم على الحدود مع اليمن

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مقتل جندي سعودي إثر انفجار لغم على الحدود مع اليمن

04:52 م الأربعاء 14 يونيو 2017

مقتل جندي سعودي إثر انفجار لغم على الحدود مع اليمن

انفجار لغم ارشيفية

الرياض (د ب أ)

أعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي اليوم الأربعاء مقتل أحد رجال حرس الحدود جنوب المملكة على الشريط الحدودي مع اليمن إثر انفجار لغم ارضي.

وقال اللواء منصور التركي- في بيان له اليوم الأربعاء -انه " أثناء قيام دورية حرس حدود بمهامها بقطاع الدائر بمنطقة جازان، جنوب غرب المملكة، على الحدود مع اليمن، تعرضت لانفجار لغم أرضي عند الساعة الواحدة بعد منتصف ليلة الأربعاء مما نتج عنه إصابة وكيل رقيب/ محمد شامي علي حدادي، واستشهاده إثر وصوله إلى المستشفى" .

واكتفى اللواء التركي بالقول إن " الجهات المختصة بحرس الحدود باشرت التحقيق في ذلك" دون ان يحدد مصدر اللغم، إلا أن الشريط الحدودي مع اليمن دائما ما يشهد اشتباكات مع الحوثيين.

ويأتي هذا الحادث بعد يوم واحد فقط من مقتل الجندي أول متعب علي سعيد القحطاني إثر انفجار لغم أرضي، تعرضت له دورية حرس حدود بجازان أيضا .

وتقود السعودية منذ 26 مارس 2015، تحالفاً عربياً في اليمن ضد الحوثيين، يقول المشاركون فيه إنه جاء "استجابة لطلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بالتدخل عسكرياً لحماية اليمن وشعبه من عدوان المليشيات الحوثية، والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الداخلية السعودية: مقتل جندي إثر انفجار لغم أرضي بجازان

    الداخلية السعودية: مقتل جندي إثر انفجار لغم أرضي بجازان

    أخبار
  • صورة وخبر: اليمن.. طفل ينتظر الموت

    صورة وخبر: اليمن.. طفل ينتظر الموت

    أخبار
  • مستشفيات اليمن تخوض معركة خاسرة في مواجهة الكوليرا

    مستشفيات اليمن تخوض معركة خاسرة في مواجهة الكوليرا

    أخبار
  • العرب اليوم: المغرب يرسل مساعدات إلى قطر والجيش الليبي يسيطر على مقر

    العرب اليوم: المغرب يرسل مساعدات إلى قطر والجيش الليبي يسيطر على مقر

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • ضبط ربة منزل في أحضان عاملين اثنين وزوجها يفر هربًا بدمياط

    ضبط ربة منزل في أحضان عاملين اثنين وزوجها يفر هربًا بدمياطأخبار

  • مصراوي ينشر قائمة أعضاء تشريعية النواب الموافقين والرافضين لـ

    مصراوي ينشر قائمة أعضاء تشريعية النواب الموافقين والرافضين لـ"تيرانأخبار

  • للمرة الثانية.. صدور حكم بوقف عرض

    للمرة الثانية.. صدور حكم بوقف عرض "في ال لا لا لاند"فنون

  • بالفيديو.. حيلة لـ تبريد أي مشروب بأقل من دقيقتين

    .. حيلة لـ تبريد أي مشروب بأقل من دقيقتينفنون

  • العرب اليوم: استقالة سفيرة واشنطن لدى الدوحة ومحاولة روسية للوساطة في الأزمة

    العرب اليوم: استقالة سفيرة واشنطن لدى الدوحة ومحاولة روسية للوساطةأخبار

  • الأهلي: حسمنا صفقتين.. ومفاوضات مستمرة مع آخرين

    الأهلي: حسمنا صفقتين.. ومفاوضات مستمرة مع آخرينرياضة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
حجب مواقع تليفزيون قطر بالسعودية

حجب مواقع تليفزيون قطر بالسعودية

«دفاع البرلمان» توافق على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية

«دفاع البرلمان» توافق على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية

الأخبار- لجنة الدفاع والأمن القومي توافق على إتفاقية تعيين الحدود مع السعودية وتحيلها لجلسة للبرلمان

الأخبار- لجنة الدفاع والأمن القومي توافق على إتفاقية تعيين الحدود مع السعودية وتحيلها لجلسة للبرلمان

مصر للطيران تنظم 16 رحلة عمرة الي السعودية

مصر للطيران تنظم 16 رحلة عمرة الي السعودية