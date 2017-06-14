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لجنة تحقيق دولية: مناطق تخفيف التصعيد في سوريا أدت لانخفاض ملحوظ للعنف

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مصراوي Masrawy

لجنة تحقيق دولية: مناطق تخفيف التصعيد في سوريا أدت لانخفاض ملحوظ للعنف

04:36 م الأربعاء 14 يونيو 2017

لجنة تحقيق دولية: مناطق تخفيف التصعيد في سوريا أدت لانخفاض ملحوظ للعنف

باولو بينيرو

جنيف (أ ش أ)

قال باولو بينيرو رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة المكلفة من مجلس حقوق الإنسان برصد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا في اخر تحديث قدمه اليوم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الخامسة والثلاثين المنعقدة حاليا في جنيف ان المدنيين في سوريا استمروا هدفًا للأطراف المتناحرة هناك.

وأشار بينيرو، إلى أن مناطق تخفيف التصعيد التي وافقت عليها روسيا وإيران وتركيا الضامنة للجولة الأخيرة من محادثات أستانا أدت إلى انخفاض ملحوظ في مستويات العنف في المناطق المحيطة بإدلب وغرب حلب بينما لاتزال الأعمال العدائية مستمرة بلا هوادة في المناطق المحيطة بحمص ودمشق وجنوب درعا وأكد بينيرو أن العنف الدائم في هذه المناطق لم يتغير في طبيعته.

وأضاف بينيرو أن العنف في سوريا مازال موجها ضد المدنيين مع عدم الاحترام التام لحمايتهم أو للقوانين والمبادئ التي تشكل أساس ولاية لجنة التحقيق الدولية.

وقال بينيرو، إن انشاء مناطق لتخفيف حدة التصعيد يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح كما انه من المحتمل أن يساعد على دعم الظروف اللازمة لإجراء مناقشات سياسية اكثر شمولا في إطار جنيف بقيادة المبعوث الخاص دي ميستورا.

واضاف رئيس لجنة التحقيق الدولية انه من الأهمية بمكان أن تحظى مبادئ بيانات جنيف وقرار مجلس الأمن 2254 بالدعم الكامل من الدول الأعضاء وباعتبار أن التسوية السياسية الشاملة هي الأمل الوحيد على المدى الطويل لإنهاء هذا الصراع السوري وانهاء ومعاناة المدنيين السوريين.

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