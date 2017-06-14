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الجنائية الدولية تأمر بـ"القبض الفوري" على سيف الإسلام القذافي

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مصراوي Masrawy

الجنائية الدولية تأمر بـ"القبض الفوري" على سيف الإسلام القذافي

04:26 م الأربعاء 14 يونيو 2017

سيف الإسلام القذافي

القاهرة (مصراوي)

أمرت المحكمة الجنائية الدولية بـ"القبض الفوري" على سيف الإسلام القذافي والذي أعلنت كتيبة أبو بكر الصديق الليبية السبت الماضي إطلاقه من سجنه في مدينة الزنتان، حسبما أفاد موقعي "العربية نت" والقبس" الكويتية.

أفرج السبت عن سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي الذي كان محتجزا في مدينة الزنتان غربي ليبيا منذ نوفمبر عام 2011 بموجب قانون للعفو.

وذكرت كتيبة أبو بكر الصديق، في بيان نشرته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنها "أطلقت سراح سيف الإسلام مساء الجمعة الرابع عشر من شهر رمضان" لكنه لم يشاهد في مكان عام.

وقالت الجماعة المسلحة إنها أطلقت سراح سيف الإسلام بناء على طلب من الانتقالية التي تتخذ من شرقي ليبيا مقرا لها، والتي عرضت العفو عنه في وقت سابق.

وأكد محاميه، خالد الزيدي، خبر الإفراج عنه.

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