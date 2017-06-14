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فنلندا ترفع مستوى التحذير من الإرهاب

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مصراوي Masrawy

فنلندا ترفع مستوى التحذير من الإرهاب

04:21 م الأربعاء 14 يونيو 2017

فنلندا ترفع مستوى التحذير من الإرهاب

فنلندا

ستوكهولم (د ب أ)

قالت وكالة الاستخبارات الفنلندية اليوم الأربعاء إن فنلندا رفعت من مستوى التحذير من الإرهاب للمستوى الثاني من ضمن أربع مستويات.

وتأتي هذه الخطوة عقب نشر تقييم جديد للإرهاب، كشف خلاله مسؤولو الوكالة أنهم رصدوا خطط متعلقة بالإرهاب وتهديدات من قبل أفراد وجماعات تدعم الجماعات المتشددة مثل داعش.

ولم يفصح التقييم عن تفاصيل الخطط والتهديدات.

وقال رئيس وكالة الاستخبارات انتي بيلتاري إنه في إطار الجهود الرامية لتوضيح أن التهديد "أكبر من أي تهديد سابق" قامت الوكالة بوضع مقياس جديد مؤلف من أربع مستويات.

وتمثل المستويات: منخفض ومرتفع ومرتفع للغاية وشديد.

وكان التقييم السابق للوكالة الذي صدر في نوفمبر 2015 قد جاء فيه إن تهديد تنفيذ منظمات إرهابية هجمات في فنلندا منخفض.

وبحسب تقييم الوكالة، فان عدد أكبر من المواطنين غادر فنلندا للقتال في صفوف الجماعات الجهادية مثل داعش، وقد ترقى بعضهم لمناصب كبيرة في الجماعة، كما أنه تم نشر مزيد من المواد الدعائية التي تحض على شن هجمات في فنلندا.

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