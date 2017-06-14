الإمارات تحظر بيع أجهزة استقبال قنوات "بي إن سبورت" الرياضية القطرية
الإمارات تحظر بيع أجهزة استقبال قنوات "بي إن سبورت" الرياضية القطرية
03:28 م الأربعاء 14 يونيو 2017
الإمارات تحظر بيع أجهزة استقبال قنوات بي إن سبورت
دبي ( د ب أ)
أصدرت السلطات الإماراتية قرارا اليوم الاربعاء "بإيقاف بيع أجهزة الاستقبال وبطاقات الاشتراك الخاصة بقنوات "بي إن سبورت" الرياضية القطرية داخل أسواق الدولة".
وقالت السلطات الإماراتية إن "المحال التجارية التي ستبيع البطاقات أو تجديدها ستتعرض للمخالفة".
وكانت الإمارات أعلنت قطع علاقتها بقطر، اعتراضا على "سياساتها الداعمة لمنظمات إرهابية"، وبموجب قرار المقاطعة تم اغلاق المجال الجوي والمنافذ البرية والبحرية امام وسائل النقل القطرية، وحظر مواقع صحف قطرية على شبكة الانترنت.
كما تم ايقاف بث قنوات الجزيرة القطرية، وقنوات "بي ان سبورت" الرياضية القطرية عبر خدمات البث التلفزيوني التي تقدمها شركات الاتصالات الإماراتية.
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