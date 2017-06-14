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"معلومات الوزراء" ينفى وجود صفحة باسم وزير التعليم على "فيس بوك"

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مصراوي Masrawy

"معلومات الوزراء" ينفى وجود صفحة باسم وزير التعليم على "فيس بوك"

04:19 م الأربعاء 14 يونيو 2017

القاهرة- (مصراوي):

نفى "مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار" بمجلس الوزراء صحة ما تداولته العديد من صفحات التواصل الاجتماعي من تصريحات وتعليقات منسوبة للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، نشرت على صفحة تواصل اجتماعي تحت مسمى "صفحة وزير التربية والتعليم".

وأوضح المركز - فى تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم - أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، وأكدت أن هذه الصفحة لا تخص وزير التربية والتعليم، ولا يمثل المنشور عليها أراءه ولا توجهاته, مشيرةً إلى أنه تم إبلاغ الجهات المختصة عنها، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

في سياق متصل, أوضحت وزارة التعليم أنها تسعى جاهدة وبشكل مستمر لتطوير وإصلاح المنظومة التعليمية في وأن ذلك يأتي اتساقاً وتماشياً مع سياسة الدولة الرامية لتكثيف جهود الارتقاء بكفاءة الخدمات التعليمية في جميع مراحلها وزيادة الإنفاق عليها باعتبار التعليم عنصرًا أساسيًا في التنمية البشرية التي تعد أهم ثروات مصر، حيث أن التعليم حق دستوري لكل مواطن بما يتناسب مع مواهبه وقدراته.

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين والتأثير سلباً على أوضاع المنظومة التعليمية.​

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مصراوي Masrawy

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