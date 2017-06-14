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نائبات تبكين بعد الموافقة على اتفاقية "تيران وصنافير".. وتهتفن: مصرية

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مصراوي Masrawy

نائبات تبكين بعد الموافقة على اتفاقية "تيران وصنافير".. وتهتفن: مصرية

04:13 م الأربعاء 14 يونيو 2017

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إعادة الألبوم

وزير الثقافة يوزع جوائز مسابقة

الألبوم التالى

وزير الثقافة يوزع جوائز مسابقة " تراثي للتصوير الفوتوغرافى‎"

كتب- أحمد علي:

تصوير- كريم أحمد:

دخلت النائبة نادية هنرى، وعدد من النائبات الرافضات لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين والسعودية التى تقضى بسيادة المملكة على جزيرتي تيران وصنافير، فى نوبة بكاء وصراخ عقب تصويت البرلمان بالموافقة على الاتفاقية.

ودخلت النائبة فى حالة صراخ وبكاء هيسترية مرددة "مصرية.. مصرية"، وشاركها الهتاف عدد من النواب الرافضين.

ووافق مجلس النواب، على الاتفاقية عبر التصويت بالوقوف ورفع اليد، إذ دعا الدكتور على عبدالعال النواب الموافقين إلى الوقوف، بينما يبقى الرافضون جالسين، ثم أعلن القرار بالموافقة.

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأربعاء، بحضور أعضاء اللجنة الفنية التى قامت بالتفاوض فى إقرار هذه الإتفاقية.​

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