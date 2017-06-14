"معلومات الوزراء":لا زيادة في رسوم اختبارات القدرات‏ للكليات

القاهرة- (مصراوي):

نفى "مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار" بمجلس الوزراء صحة ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بقيام وزارة التعليم العالي بزيادة رسوم اختبارات القدرات للكليات.

وأوضح المركز -فى تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم - أنه تواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة, مؤكدة عدم وجود أي زيادة في رسوم اختبارات القدرات للكليات والإبقاء على الرسوم التي تقررت العام الماضي، وذلك حرصاً من الوزارة على عدم تحميل الطلاب وأولياء الأمور أية أعباء مالية إضافية.

وفي سياق متصل، أشارت وزارة التعليم العالي إلى حرصها التام والمستمر على تطبيق معايير الشفافية والمساواة بين الطلاب خلال فترة انعقاد اختبارات القدرات بالكليات المختلفة من خلال متابعة كل من رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، مع استمرار العمل بكافة القواعد المتبعة في هذا الشأن.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة- باعتبارها جزءا من الدولة- بإجهاض مثل هذه الشائعات من خلال توخي الدقة، والابتعاد عن نشر أخبار لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى إثارة غضب المواطنين والتأثير سلباً على أوضاع المنظومة التعليمية.