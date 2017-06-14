أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - الاربعاء 14-6-2017 مع الشيخ رمضان عبد المعز " ليلة القدر ولماذا سميت بليلة القدر" -
وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لوحدة العراق وسلامة أراضيه -
"25 - 30": "هنولع" في نفسنا إذا لم تعلن قائمة بأسماء النواب الرافضين -
لورود التحريات.. حجز 8 من متظاهري "تيران وصنافير" للغد -
بالصور.. محافظ الدقهلية ومدير الأمن يتفقدان "دير القديسة دميانة" -
السيطرة على حريق بمزرعة مساحتها 5 أفدنة بالفرافرة -
دي ميستورا يتوقع استئناف المفاوضات حول سوريا في يوليو -
وزير الخارجية يؤكد على مصر الداعم لوحدة العراق وسلامة أراضيه -
«المصرية و اتصالات» توقعان اتفاقية تجوال محلي وخدمات الاتصالات الدولية -
«سياحة البرلمان» توافق على اتفاقية خطوط طيران منتظمة بين مصر والمجر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

محافظ الجيزة: استرداد 83 ألف فدان خلال حملات إزالة التعديات ومتابعة دورية لعدم التعدي عليها

Google+ Print

مصراوي Masrawy

محافظ الجيزة: استرداد 83 ألف فدان خلال حملات إزالة التعديات ومتابعة دورية لعدم التعدي عليها

04:15 م الأربعاء 14 يونيو 2017

محافظ الجيزة: استرداد 83 ألف فدان خلال حملات إزالة التعديات ومتابعة دورية لعدم التعدي عليها

القاهرة- (مصراوي):

قال اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة، إن هناك متابعة دورية ﻷراضي الدولة المستردة لضمان عدم التعدى عليها، أن المحافظة تمكنت بالتنسيق مع الجهات الأمنية من استرداد أكثر من 83 ألف فدان خلال حملات إزالة التعديات التي تمت.

كما أكد المحافظ ، خلال اجتماع المجلس التنفيذي، على ضرورة تكثيف الجهود والتنسيق الدائم بين الجميع لسرعة الانتهاء من رفع كافة مخلفات الهدم والإزالات، وذلك لتحقيق أقصى استفادة من الأراضي التي تم استردادها.

وكلف محافظ الجيزة مديريات الزراعة والري والأوقاف بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن لرفع كافة نواتج إزالة التعديات التي تمت على أراضي أملاك الدولة التابعة لهم، والانتهاء من كافة الأعمال خلال 48 ساعة.

وطالب المحافظ بإعداد تقرير مفصل بما تم تنفيذه من قرارات إزالة خلال الفترة الزمنية من يوم 16 مايو الماضي وحتى اليوم، بالإضافة إلى حصر الحالات التي لم يصدر لها قرارات إزالة حتى الآن ولم يتم إزالتها لاتخاذ اللازم حيالها.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الجيزة: مهلة 48 ساعة لرفع مخلفات أملاك الدولة

    الجيزة: مهلة 48 ساعة لرفع مخلفات أملاك الدولة

    أخبار
  • محافظ الجيزة: مهلة 48 ساعة لرفع مخلفات إزالة التعديات على أملاك الدولة

    محافظ الجيزة: مهلة 48 ساعة لرفع مخلفات إزالة التعديات على أملاك الدولة

    أخبار
  • رئيس الوزراء يجتمع بـ

    رئيس الوزراء يجتمع بـ"الشريف" لمتابعة حملات النظافة بالمحافظات

    أخبار
  • بروتوكول بين

    بروتوكول بين "الجيرة" و"مياه الشرب" لحل أزمة الصرف الصحي في المنيب

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • بعد 30 دقيقة..

    بعد 30 دقيقة.. "الأمن القومي" توافق على "تيران وصنافير سعودية"أخبار

  • أديب ساخرًا:

    أديب ساخرًا: "الناس متعرفش جزيرة الوراق فين.. هيعرفوا تيران وصنافير!"أخبار

  • طائرة

    طائرة " للطيران" الجديدة تصل القاهرة اليومأخبار

  • الرسالة الأخيرة.. تكشف السبب الحقيقي لانتحار طالب الثانوية العامة ببولاق

    الرسالة الأخيرة.. تكشف السبب الحقيقي لانتحار طالب الثانوية العامةأخبار

  • السيسي يصدر قرارًا بتعديل بعض الأحكام المنظمة لإدارة البورصة

    يصدر قرارًا بتعديل بعض الأحكام المنظمة لإدارة البورصةأخبار

  • رامز جلال يسخر من ملابس ناهد السباعي في

    رامز جلال يسخر من ملابس ناهد السباعي في "رامز تحت الأرض"فنون

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير الدفاع: سنتصدى بكل حسم لكل من تسول له نفسة المساس بحدود مصر

وزير الدفاع: سنتصدى بكل حسم لكل من تسول له نفسة المساس بحدود مصر

"مصراوي" يفتح ملف طريق الموت "قنا - الأقصر الزراعي الشرقي"

"مصراوي" يفتح ملف طريق الموت "قنا - الأقصر الزراعي الشرقي"

وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لوحدة العراق وسلامة أراضيه

وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لوحدة العراق وسلامة أراضيه

وزير الخارجية يؤكد على مصر الداعم لوحدة العراق وسلامة أراضيه

وزير الخارجية يؤكد على مصر الداعم لوحدة العراق وسلامة أراضيه