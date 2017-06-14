محافظ الجيزة: استرداد 83 ألف فدان خلال حملات إزالة التعديات ومتابعة دورية لعدم التعدي عليها

القاهرة- (مصراوي):

قال اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة، إن هناك متابعة دورية ﻷراضي الدولة المستردة لضمان عدم التعدى عليها، أن المحافظة تمكنت بالتنسيق مع الجهات الأمنية من استرداد أكثر من 83 ألف فدان خلال حملات إزالة التعديات التي تمت.

كما أكد المحافظ ، خلال اجتماع المجلس التنفيذي، على ضرورة تكثيف الجهود والتنسيق الدائم بين الجميع لسرعة الانتهاء من رفع كافة مخلفات الهدم والإزالات، وذلك لتحقيق أقصى استفادة من الأراضي التي تم استردادها.

وكلف محافظ الجيزة مديريات الزراعة والري والأوقاف بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن لرفع كافة نواتج إزالة التعديات التي تمت على أراضي أملاك الدولة التابعة لهم، والانتهاء من كافة الأعمال خلال 48 ساعة.

وطالب المحافظ بإعداد تقرير مفصل بما تم تنفيذه من قرارات إزالة خلال الفترة الزمنية من يوم 16 مايو الماضي وحتى اليوم، بالإضافة إلى حصر الحالات التي لم يصدر لها قرارات إزالة حتى الآن ولم يتم إزالتها لاتخاذ اللازم حيالها.