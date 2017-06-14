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قومي حقوق الإنسان يعقد مؤتمراً دولياً حول دور المؤسسات الفكرية والدينية المختلفة في مواجهة التطرف الشهر المقبل

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مصراوي Masrawy

قومي حقوق الإنسان يعقد مؤتمراً دولياً حول دور المؤسسات الفكرية والدينية المختلفة في مواجهة التطرف الشهر المقبل

04:14 م الأربعاء 14 يونيو 2017

قومي حقوق الإنسان يعقد مؤتمراً دولياً حول دور المؤسسات الفكرية والدينية المختلفة في مواجهة التطرف الشهر المقبل

القاهرة- (مصراوي):

ينظم المجلس القومي لحقوق الإنسان مؤتمرا دوليا يومي 2 و 3 يوليو القادم حول دور ومسئوليات مؤسسات التوعية التعليمية والإعلامية والثقافية والدينية في مواجهة الإرهاب والتطرف وخطاب الحض علي الكراهية، تشارك فيه وفود من مؤسسات وشبكات حقوق الإنسان في الدول العربية والأفريقية ووفود من دول أوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا .

وقال محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، في تصريح له اليوم الأربعاء، أن المؤتمر سيبدأ أعماله بجلسة عمل تخصص لإجراء تقييم شامل لكافة الجهود في مجال مكافحة ظاهرتى الإرهاب والتطرف وما يعكسه ذلك من تداعيات خطاب الحض علي الكراهية وعدم قبول الأخر علي حاله الأمن والاستقرار المجتمعي والتنمية .

ويهدف المؤتمر إلى بحث إمكانات تفعيل دور مؤسسات التوعية الشاملة في عملية المكافحة الشاملة للإرهاب بجانب المكافحة الأمنية بالتركيز علي مؤسسات التعليم والإعلام والمؤسسة الدينية لوقف انتشار التطرف الفكري والحض على الكراهية.

وأضاف فايق أن المؤتمر سوف يعقد أربع جلسات عمل تتناول بحث إمكانات النهوض بدور هذه المؤسسات في بث ونشر القيم الإخلاقية والتربوية والتعايش مع الأخر ونشر ثقافة حقوق الإنسان ورسالة التسامح في إطار الأخوة الإنسانية التي تحكم العلاقات بين المجتمع الإنساني المنظم.

ومن المقرر أن يصدر المؤتمر في ختام أعماله "إعلان القاهرة" حول دور مؤسسات التوعية في مواجهة التطرف والإرهاب وما يتضمنه من أسس فاعلة لحماية حقوق الإنسان ونشر المواطنة وإعلاء قيمة القانون

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