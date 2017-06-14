السيسي يوجه بمتابعة جهود خفض العجز في الموازنة والدين العام

القاهرة- (مصراوي):

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، و عمرو الجارحي وزير المالية.

وقال السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع جاء في إطار المتابعة الدورية للأداء الاقتصادي والمالي، حيث عرض وزير المالية خلال الاجتماع الإجراءات الجاري اتخاذها لخفض عجز الموازنة وحجم الدين العام، وذلك في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي التي تطبقها الحكومة.

كما تطرق الاجتماع إلى الموقف بالنسبة لعرض موازنة العام المالي الجديد 2017–2018 على مجلس النواب، وما تشمله من زيادات ملموسة في الاعتمادات المالية المخصصة لشبكات وبرامج الحماية الاجتماعية بما يساهم في التخفيف على محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس أكد خلال الاجتماع أهمية الاستمرار في المتابعة الدورية لمختلف المؤشرات الاقتصادية والمالية وتقييم إجراءات الإصلاح الاقتصادي بشكل دوري، فضلاً عن متابعة جهود تخفيض العجز في الموازنة والدين العام بما يساهم في معالجة التحديات القائمة والتغلب عليها من أجل توفير واقع أفضل للمواطنين.​