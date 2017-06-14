السيسي يوجه بمتابعة جهود خفض العجز في الموازنة والدين العام
السيسي يوجه بمتابعة جهود خفض العجز في الموازنة والدين العام
04:14 م الأربعاء 14 يونيو 2017
الاجتماع
القاهرة- (مصراوي):
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، و عمرو الجارحي وزير المالية.
وقال السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع جاء في إطار المتابعة الدورية للأداء الاقتصادي والمالي، حيث عرض وزير المالية خلال الاجتماع الإجراءات الجاري اتخاذها لخفض عجز الموازنة وحجم الدين العام، وذلك في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي التي تطبقها الحكومة.
كما تطرق الاجتماع إلى الموقف بالنسبة لعرض موازنة العام المالي الجديد 2017–2018 على مجلس النواب، وما تشمله من زيادات ملموسة في الاعتمادات المالية المخصصة لشبكات وبرامج الحماية الاجتماعية بما يساهم في التخفيف على محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس أكد خلال الاجتماع أهمية الاستمرار في المتابعة الدورية لمختلف المؤشرات الاقتصادية والمالية وتقييم إجراءات الإصلاح الاقتصادي بشكل دوري، فضلاً عن متابعة جهود تخفيض العجز في الموازنة والدين العام بما يساهم في معالجة التحديات القائمة والتغلب عليها من أجل توفير واقع أفضل للمواطنين.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
"معلومات الوزراء":لا زيادة في رسوم اختبارات القدرات للكليات
-
معلومات الوزراء: لا زيادة بأسعار الأرز بالمنافذ التموينية والمجمعات
-
معلومات الوزراء: لا صحة لقرض الـ 50 ألف جنيه من بنك مصر وسداده 90
-
السيسي يؤكد دعم مصر للعراق في جهود لمكافحة الإرهاب
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
مرتضى منصور يحذر أيمن حفني من كذبة خلال اجتماعه معهرياضة
-
طارق نجيدة: سنطعن أمام "الإداري" فور نشر "تيران وصنافير" بالجريدةأخبار
-
للمرة الثانية.. صدور حكم بوقف عرض "في ال لا لا لاند"فنون
-
بعد 30 دقيقة.. "الأمن القومي" توافق على "تيران وصنافير سعودية"أخبار
-
خبير أرصاد: موجة حر جديدة الخميس المقبلأخبار
-
بالفيديو- حقيقة ظهور "حورية البحر" بالقرب من شواطئ أسترالياهو وهي