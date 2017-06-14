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دار الكتب و"التعليم" يبحثان سبل التعاون.. ومادة التراث الثقافي أبرز البنود

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مصراوي Masrawy

دار الكتب و"التعليم" يبحثان سبل التعاون.. ومادة التراث الثقافي أبرز البنود

04:11 م الأربعاء 14 يونيو 2017

دار الكتب والوثائق القومية

كتبت- نسمة فرج:

اجتمع وفد من الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتور أحمد الشوكى مع الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، وتناول الاجتماع، الذى جاء بمبادرة من الشوكى، أوجه التعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية.

واستعرض "الشوكى"، حسب بيان صادر اليوم الأربعاء، بنود مشروع اتفاقية تفاهم للتعاون تنص على أن تقوم دار الكتب بتزويد مكتبات المدارس بمؤلفات فى شتى مجالات المعرفة، وأن تنضم مدارس الوزارة إلى مبادرة يوم فى دار الكتب، حيث سيتم تخصيص فصول بمقرات الهيئة للنشاط المدرسى مع تزويد هذه الفصول بمستنسخات من الوثائق والمخطوطات لتعريف طلاب بكنوز وطنهم التراثية.

وتشمل مسودة المذكرة أيضا تعاون الطرفين فى إعداد مادة التراث الثقافي تمهيدا لإدراجها فى المناهج الدراسية، إضافة إلى وضع خطة لزيارة المكتبات المتنقلة لتجمعات المدارس مع تخصيص درجات للمتميزين فى النشاط الثقافى.

وصرح الدكتور طارق شوقى، بأن كنوز دار الكتب التى كان والده يحتفظ ببعض من نسخها فى مكتبته قد شكلت وعيه ووجدانه، وأثنى الوزير على فكرة الحافز الثقافى ووجه بضرورة تنظيم زيارات لمؤلفى كتب الوزارة إلى دار الكتب لإدراج ما تحتويه من كنوز إلى المناهج بما يعزز الهوية المصرية. وطلب وزير التعليم من "الشوكى" إعداد خريطة إليكترونية تشمل مقرات دار الكتب ومكتباتها الفرعية لإدراجها على موقع وزارة التربية والتعليم، كما دعاه لمشاركة دار الكتب بكنوزها على بوابة بنك المعرفة.

كما اقترح الشوكى طباعة كتاب عن تاريخ وزارة التربية والتعليم فى ضوء الوثائق المصرية.

وفى نهاية اللقاء وعد الدكتور طارق شوقى بدراسة بنود المذكرة والرد على دار الكتب والوثائق فى أقرب وقت ممكن.

وحضر الاجتماع من جانب دار الكتب والوثائق الدكتورة نيفين محمد، رئيس الإدارة المركزية لدار الوثائق، وعايدة عبد الغنى، المشرف العام على دار الكتب فى باب الخلق، ومحمد عبده رئيس الإدارة المركزية لدار الكتب، وهويدا كامل مدير عام العلاقات العامة، والأستاذة ميادة مدحت مدير المكتب الإعلامى، والدكتورة أمانى حسن مسئول النشاط بالمكتبات الفرعية. 

كما حضر من جانب وزارة التربية والتعليم حمدى المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير والدكتورة سامية صديق مدير عام الإدارة العامة للمكتبات لوزارة التربية والتعليم.​

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