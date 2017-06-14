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معلومات الوزراء: لا زيادة بأسعار الأرز بالمنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية‏

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مصراوي Masrawy

معلومات الوزراء: لا زيادة بأسعار الأرز بالمنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية‏

04:10 م الأربعاء 14 يونيو 2017

معلومات الوزراء: لا زيادة بأسعار الأرز بالمنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية‏

الأرز

القاهرة- (مصراوي):

قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ما نشر في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بوجود زيادة في أسعار الأرز بالمنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية، غير صحيح.

وأوضح المركز - في تقريره اليوم الأربعاء، أنه تواصل مع وزارة والتجارة الداخلية والتي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلا، مؤكدة عدم وجود أي زيادة في أسعار الأرز سواء بمنافذ شركتي الجملة أو المجمعات الاستهلاكية التابعة لها بجانب محال البقالة التموينية وفروع جمعيتي المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية.

وأضافت الوزارة، أن معدلات صرف السلع التموينية للبقالين تسير وفق البرامج المحددة وأن نسبة صرف مقررات شهر يونيو الحالي اقتربت من 85% بالرغم من مرور أسبوعين فقط ‏على بداية الشهر، وأن الوزارة حريصة على متابعة السلع الأساسية بالمحافظات من الأرز والزيوت ‏والسكر وغيرها ويتم الدفع بالكميات المطلوبة لتوفير احتياجات المواطنين وتلبية الطلب، مشيرة إلى أن هناك حملات رقابية على جميع المنافذ لمتابعة توفير السلع وعدم التلاعب بها أو ‏زيادة أسعارها.‏

ومن ناحية أخرى ناشدت الوزارة المواطنين الذين يشملهم عملية التحديث بسرعة تحديث بياناتهم‏ حيث إن الباب مفتوح حتى نهاية يونيو الحالي.. مشيرة إلى أن من يتعين عليهم تحديث البيانات هم أصحاب البطاقات التموينية التي يظهر بها رسالة ‏‏"مطلوب تحديث بيانات" عند صرف السلع التموينية. ‏

 

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مصراوي Masrawy

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