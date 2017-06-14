أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - الاربعاء 14-6-2017 مع الشيخ رمضان عبد المعز " ليلة القدر ولماذا سميت بليلة القدر" -
وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لوحدة العراق وسلامة أراضيه -
"25 - 30": "هنولع" في نفسنا إذا لم تعلن قائمة بأسماء النواب الرافضين -
لورود التحريات.. حجز 8 من متظاهري "تيران وصنافير" للغد -
بالصور.. محافظ الدقهلية ومدير الأمن يتفقدان "دير القديسة دميانة" -
السيطرة على حريق بمزرعة مساحتها 5 أفدنة بالفرافرة -
دي ميستورا يتوقع استئناف المفاوضات حول سوريا في يوليو -
وزير الخارجية يؤكد على مصر الداعم لوحدة العراق وسلامة أراضيه -
«المصرية و اتصالات» توقعان اتفاقية تجوال محلي وخدمات الاتصالات الدولية -
«سياحة البرلمان» توافق على اتفاقية خطوط طيران منتظمة بين مصر والمجر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

معلومات الوزراء: لا صحة لقرض الـ 50 ألف جنيه من بنك مصر وسداده 90 ألف جنيه

Google+ Print

مصراوي Masrawy

معلومات الوزراء: لا صحة لقرض الـ 50 ألف جنيه من بنك وسداده 90 ألف جنيه

04:09 م الأربعاء 14 يونيو 2017

معلومات الوزراء: لا صحة لقرض الـ 50 ألف جنيه من بنك مصر وسداده 90 ألف جنيه

بنك مصر

القاهرة-(مصراوي):

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ما نشر في العديد من صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بأن قرض الـ 50 ألف جنيه للمشروعات الصغيرة الممول من بنك مصر، يحصل العميل من خلاله على 40 ألف جنيه فقط من قيمة القرض، ويسدده 90 ألف جنيه،مشيرا إلى أن الخبر عار تماما من الصحة . 

وقال المركز فى تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم، أنه تواصل مع بنك مصر، والذي أوضح أن تلك الأنباء غير صحيحة، مؤكداً أنه قد أصدر بياناً ينفي من خلاله صحة تلك الأنباء بشكل قاطع وأنها شائعات لا أساس لها من الصحة .

وأوضح البنك، أنه في حالة الموافقة علي تمويل مشروع قائم أو جديد بمبلغ 50 ألف جنيه يكون المبلغ الممنوح 50 ألف جنيه بدون أية مصاريف إدارية، مضيفاً: "قيمة القرض تسدد من خلال برنامج مشروعك، 55 ألف جنيه على سنة، أو 60,5 ألف جنيه على سنتين، أو 66 ألف جنيه على ثلاث سنوات، حيث تختلف قيمة المبلغ المسدد وفقاً لمدد السداد".

وأشار البنك أن برنامج "مشروعك" يهدف إلى تقديم التمويل للمشروعات الصغيرة والتي تساهم في توفير فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة، مناشداً في النهاية جميع المصريين بالوقوف معاً والتصدي للشائعات التي تتردد عن طريق عناصر مجهولة ومدفوعة للإضرار بمصالح مصر الاقتصادية، والتأثير سلباً على الوضع الاقتصادي.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • السيسي يوجه بمتابعة جهود خفض العجز في الموازنة والدين العام

    يوجه بمتابعة جهود خفض العجز في الموازنة والدين العام

    أخبار
  • معلومات الوزراء: لا زيادة بأسعار الأرز بالمنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية‏

    معلومات الوزراء: لا زيادة بأسعار الأرز بالمنافذ التموينية والمجمعات

    أخبار

  • "البيئة": انعقاد الاجتماع الأول لمجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات

    أخبار
  • رئيس الوزراء يوجه بضرورة العمل على التنظيم الجيد لموسم الحج

    رئيس الوزراء يوجه بضرورة العمل على التنظيم الجيد لموسم الحج

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • رامز جلال يسخر من ملابس ناهد السباعي في

    رامز جلال يسخر من ملابس ناهد السباعي في "رامز تحت الأرض"فنون

  • بالفيديو والصور.. حريق ضخم يلتهم برجًا سكنيًا في لندن

    والصور.. حريق ضخم يلتهم برجًا سكنيًا في لندنأخبار

  • الرسالة الأخيرة.. تكشف السبب الحقيقي لانتحار طالب الثانوية العامة ببولاق

    الرسالة الأخيرة.. تكشف السبب الحقيقي لانتحار طالب الثانوية العامةأخبار

  • بالفيديو- حقيقة ظهور

    بالفيديو- حقيقة ظهور "حورية البحر" بالقرب من شواطئ أسترالياهو وهي

  • صيف ناري بالزمالك.. صفقة إفريقية ثالثة في الطريق

    صيف ناري بالزمالك.. صفقة إفريقية ثالثة في الطريقرياضة

  • بعد 30 دقيقة..

    بعد 30 دقيقة.. "الأمن القومي" توافق على "تيران وصنافير سعودية"أخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير الدفاع: سنتصدى بكل حسم لكل من تسول له نفسة المساس بحدود مصر

وزير الدفاع: سنتصدى بكل حسم لكل من تسول له نفسة المساس بحدود مصر

"مصراوي" يفتح ملف طريق الموت "قنا - الأقصر الزراعي الشرقي"

"مصراوي" يفتح ملف طريق الموت "قنا - الأقصر الزراعي الشرقي"

وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لوحدة العراق وسلامة أراضيه

وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لوحدة العراق وسلامة أراضيه

وزير الخارجية يؤكد على مصر الداعم لوحدة العراق وسلامة أراضيه

وزير الخارجية يؤكد على مصر الداعم لوحدة العراق وسلامة أراضيه