معلومات الوزراء: لا صحة لقرض الـ 50 ألف جنيه من بنك مصر وسداده 90 ألف جنيه
معلومات الوزراء: لا صحة لقرض الـ 50 ألف جنيه من بنك مصر وسداده 90 ألف جنيه
04:09 م الأربعاء 14 يونيو 2017
بنك مصر
القاهرة-(مصراوي):
نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ما نشر في العديد من صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بأن قرض الـ 50 ألف جنيه للمشروعات الصغيرة الممول من بنك مصر، يحصل العميل من خلاله على 40 ألف جنيه فقط من قيمة القرض، ويسدده 90 ألف جنيه،مشيرا إلى أن الخبر عار تماما من الصحة .
وقال المركز فى تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم، أنه تواصل مع بنك مصر، والذي أوضح أن تلك الأنباء غير صحيحة، مؤكداً أنه قد أصدر بياناً ينفي من خلاله صحة تلك الأنباء بشكل قاطع وأنها شائعات لا أساس لها من الصحة .
وأوضح البنك، أنه في حالة الموافقة علي تمويل مشروع قائم أو جديد بمبلغ 50 ألف جنيه يكون المبلغ الممنوح 50 ألف جنيه بدون أية مصاريف إدارية، مضيفاً: "قيمة القرض تسدد من خلال برنامج مشروعك، 55 ألف جنيه على سنة، أو 60,5 ألف جنيه على سنتين، أو 66 ألف جنيه على ثلاث سنوات، حيث تختلف قيمة المبلغ المسدد وفقاً لمدد السداد".
وأشار البنك أن برنامج "مشروعك" يهدف إلى تقديم التمويل للمشروعات الصغيرة والتي تساهم في توفير فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة، مناشداً في النهاية جميع المصريين بالوقوف معاً والتصدي للشائعات التي تتردد عن طريق عناصر مجهولة ومدفوعة للإضرار بمصالح مصر الاقتصادية، والتأثير سلباً على الوضع الاقتصادي.
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