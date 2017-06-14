نائب يطالب "دعم مصر": اخرجوا الجيش والسيسى من معادلة تيران وصنافير
نائب يطالب "دعم مصر": اخرجوا الجيش والسيسى من معادلة تيران وصنافير
04:05 م الأربعاء 14 يونيو 2017
النائب محمد عبدالغنى
كتب- أحمد علي:
انتقد النائب محمد عبدالغنى، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، محاولات نواب دعم مصر للزج باسم الرئيس عبدالفتاح السيسى والجيش خلال مناقشات اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التى تقضى بنقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.
وطالب خلال كلمته بمجلس النواب بضرورة إخراج الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة من المناقشات مشددا على أن الجميع يعلم أن الجيش المصرى هو جيش الشعب والوطن.
وعقب النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الأنسان على حديث النائب قائلا "مينفعش نخرج القوات المسلحة من المعادلة.. والله لو البرلمان حيقعد يوم واحد.. هنقول الحق و منخلهاش دولة احتلال".
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