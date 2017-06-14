بعد الموافقة.. دعم مصر: سنخسر ونعانى شعبيا

كتب- أحمد علي:

قال النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن النواب مدركون أنهم سيخسرون جراء الموافقة على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية، مضيفا: "الأمانة فى العمل تتطلب هذا الأمر، لأن هذه الاتفاقية تمس الأمن القومى الإقتصاد المصرى، مثلما حدث مع قبرص وتمت الاستفادة منها فى تحقيق الاكتفاء من الغاز".

وشدد رئيس إئتلاف دعم مصر على أن الجميع يدرك أن الحكومة فشلت فى تقديم هذا الملف، مستدركا: "نحن نتحمل مساوئها، والمصريين لا يسرقون مال أحد، ولابد أن ندرك أن القوات المسلحة هى أول من دافع عن هذه الاتفاقية ونحن معها، ولو كانت القوات المسلحة تدرك أن الاتفاقية خاطئة فإنها لن تتستر على ذلك، وقرار المجلس بالموافقة سنعانى منه شعبيا لكن المسؤلية الوطنية تحتم علينا ذلك".

وأعلن السويدي، موافقة الائتلاف على اتفاقية ترسيم الحدود، بين مصر والسعودية، التى تقضى بنقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان للتصويت النهائى على الإتفاقية، وبدأ كلمته بقول الله تعالى: "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا".

وأوضح السويدى: "هذا الملف من أصعب الملفات التى يتخذ فيها البرلمان قرارا، من جراء الملفات التى تم تركها من قبل الأجيال والحكومات السابقة، مثل ملفات الدعم، والاتفاقية حسمت بالقرار الجمهورى 27 يناير 1990، ولم يتم استكمال التعاقدات، وكتب علينا كنواب الآن أن نحسم هذا الملف".​